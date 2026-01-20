El 14 de octubre de 2019 se dio a conocer la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado separatista. Se condenó a nueve dirigentes independentistas a penas que oscilaban entre los 9 y los 13 años y de los que cumplirían apenas cuatro. Indultados y amnistiados, ahora son los socios de referencia del Gobierno de Pedro Sánchez, incluido el prófugo Carles Puigdemont.

La sentencia del Tribunal Supremo causó un fuerte impacto en el independentismo. Las fuerzas vivas del catalanismo, partidos, entidades y medios alentaron unas protestas que se canalizaron a través del "Tsunami Democràtic", de donde partían las consignas y las instrucciones. Miles de manifestantes convocados por ese "Tsunami" y alentados por los condenados tomaron el Aeropuerto de Barcelona y trataron de apoderarse de Barcelona en una semana de barricadas de fuego y graves disturbios. Dos agentes de la Policía Nacional estuvieron a punto de perder la vida a causa de las lesiones causadas por los que decían ser "gente de paz".

El documental "Ícaro, la semana en llamas" de las creadoras Susana de Alonso y Elena García Cedillo recoge estos y otros hechos desde la perspectiva de los agentes de la Unidad de Intervención Policial enviados a Cataluña para tratar de sofocar la violencia separatista en los siete días posteriores a la notificación de la sentencia. Está disponible en la plataforma Filmin, pero sólo hasta el 31 de enero. Y eso si los responsables de Filmin aguantan la presión del separatismo, que exige la retirada del catálogo del documental.

Campaña contra Filmin

Personajes como el jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay, el exdiputado de la CUP Antonio Baños y otros habituales de las campañas separatistas han llamado al boicot a Filmin. El fundador y director de esta empresa, Jaume Ripoll, ha denunciado a través de su cuenta de X la vandalización de las instalaciones. "Filmin, col.laboracionistes amb la repressió espanyola. NS! *X" es el enunciado de la pintada aparecida hoy en el portal de las instalaciones. NS! responde a las siglas de Nosaltres Sols!, un grupo separatista violento cuyos antecedentes datan de antes de la Guerra Civil. Y X en este caso es una alusión a la bandera de Rafael de Casanova, una x blanca sobre fondo negro.

Fruto de la presión, Jaume Ripoll se ha mostrado desolado este martes en el programa matinal de Rac 1, donde ha asegurado que si hubiera visto el documental no lo habría subido a la plataforma y ha criticado su supuesta falta de calidad. También ha afirmado que el contrato le obliga a mantener el trabajo en la plataforma hasta el 31 de enero, pero que a partir de ese día ya no estará disponible.

Què trist arribar a l’oficina i trobar-nos això. Bastant fet pols, la veritat. pic.twitter.com/mCrXDI0bmn — Jaume Ripoll Vaquer (@JaumeRV) January 20, 2026

El independentismo censura que el documental sólo recoja el punto de vista de los agentes de la Unidad de Intervención Policial cuando las productoras vinculadas al separatismo no han hecho otra cosa que documentales y reportajes de parte. Además, reprocha a Filmin que lo haya incluido en su catálogo temporal. Ripoll no ha querido dar la cifra de suscriptores que se han dado de baja y se ha mostrado muy afectado por la campaña separatista.

Ante la reacción separatista, la entidad juvenil S'ha Acabat recomienda el visionado del documental: "Imprescindible verla, más aún viendo la brutal campaña de los separatistas contra @Filmin por mostrar la realidad de esos días". Las autoras de la obra han colgado un tráiler de más de tres minutos (el documental dura 70 minutos) en X con imágenes inéditas.