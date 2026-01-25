El CNI despreció una alerta de Villarejo sobre Sánchez en 2014: "Su trayectoria será efímera"

Libertad Digital publica en exclusiva el correo electrónico que remitió un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al comisario José Manuel Villarejo. En dicho email, el CNI desprecia un informe "confidencial" que elaboró el comisario alertando sobre los riesgos de la posible llegada al poder de Pedro Sánchez, tras ganar sus primeras primarias en el PSOE en julio de 2014.

El citado informe de Villarejo sobre Sánchez con fecha 9 de noviembre de 2014, publicado por LD, detallaba la red de prostíbulos y saunas gays del suegro del presidente del Gobierno, Sabiniano Gómez. El documento de 5 páginas, denominado "Riesgos PS" en alusión a Pedro Sánchez, fue entregado también a la Secretaría de Estado de Seguridad del Gobierno de Mariano Rajoy. El escrito describía al actual presidente del Gobierno como "un sujeto con inquietantes antecedentes de conducta que deberían valorarse" y destacaba su "marcado carácter trepa y arribista".

La contestación del CNI a las advertencias de Villarejo sobre Pedro Sánchez que desvela este diario se produjo concretamente el 25 de noviembre de 2014 a las 19:25 horas con el asunto "Gestiones PS y OP14". Un agente de la Inteligencia Española escribe un email al comisario desde una cuenta de correo electrónico que utiliza el dominio "areatec.com". Este dominio encubierto, no oficial, lo utilizó el servicio de inteligencia español durante años para comunicaciones sensibles, correos electrónicos y operaciones.

El agente pide a Villarejo que no se distraiga "demasiado" con Sánchez porque para el CNI es "un tema de escasa entidad". "Dada tu experiencia en estos temas no cuadra que sigas creyendo en la gravedad del peligro que supone la conducta de este sujeto ni el riesgo de que según tú algún día pueda tener algún poder de decisión que afecte a la seguridad nacional", apuntaba el agente de Inteligencia a Villarejo mientras afirmaba paradójicamente que la trayectoria de Sánchez será "efímera":

Buenas tardes Pepe, En estos días debemos avanzar en el proyecto que ahora preocupa más a R1 que es OP14 y no te distraigas demasiado en PS, un tema para nosotros de escasa entidad. Sobre PS, verificados los datos ya recibidos el 9 y analizados en conjunto no nos encaja con la info que ya disponemos y dada tu experiencia en estos temas no cuadra que sigas creyendo en la gravedad del peligro que supone la conducta de este sujeto ni el riesgo de que según tú algún día pueda tener algún poder de decisión que afecte a la seguridad nacional, porque pese a que ahora es el SG de su partido, nos dicen que su trayectoria será efímera, según lo que han transmitido las fuentes que dentro mantienen contacto con R1 y nuestra seño.

La sigla en clave PS se correspondería con Pedro Sánchez; OP14 (Objetivo Principal 14) se referiría a Abdul Rahman El Assir, un traficante de armas cercano al rey Emérito Juan Carlos I; R1 sería una alusión al entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán; SG significa secretario general; y, por último, "nuestra seño", sería la entonces vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy que controlaba los Servicios de Inteligencia, Soraya Sáenz de Santamaría.

El correo electrónico del CNI al comisario José Manuel Villarejo.

El informe "confidencial" de Villarejo sobre Sánchez y las saunas

El informe confidencial del comisario José Manuel Villarejo desvelado por este diario señalaba que "a los pocos días de ganar las elecciones internas PS (Pedro Sánchez), que su suegro Sabiniano mantuvo un encuentro con dos responsables vinculados a la CGI (Comisaría General de Información), con los que habitualmente colaboraba". "Lo más destacado en un principio es la falta de escrúpulos demostrada al integrarse en la familia política que representa su esposa BG (Begoña Gómez)", añadía en referencia a Pedro Sánchez.

"A principios de los 80 la familia política de PS se instaló en Madrid adquiriendo una serie de propiedades de cierto valor. También adquirieron posteriormente otros locales, uno de ellos en la calle Concepción Arenal, próxima a la entonces sede del Partido Socialista Madrileño, muy frecuentado por homosexuales de izquierdas, puesto que se abrió con fines sexuales como sauna-prostíbulo, con nombre comercial ‘Azul’, tras la concesión de un permiso explotación como sauna-gimnasio", explicaba Villarejo.

"Con los mismos fines de explotación sexual, adquirieron también otros establecimientos, un local en la calle Mártires de Alcalá, explotado como sauna también gay, con nombre comercial ‘Princesa’ y otro de similares características y orientación sexual en la calle San Bernardo, con nombre comercial ‘Adán’, este último de grandes dimensiones y por ende aforo, siendo muy frecuentado por objetivos de alto interés", apuntaba el informe del comisario.

"Durante años la explotación de todos estos establecimientos, obtuvieron ingresos muy cuantiosos, en especial en efectivo, lo que les ha permitido adquirir viviendas, en las zonas más caras de Madrid y en poblaciones de más renta per cápita como Pozuelo de Alarcón. Una de estas viviendas, adquirida por el suegro de PS es el chalet situado en Pozuelo, donde actualmente vive con su esposa BG y sus dos hijas", concluía.

