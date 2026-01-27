Este lunes, el presidente aragonés y candidato popular Jorge Azcón y la candidata socialista y exministra Pilar Alegría se enfrentaron en un debate en plena campaña de las elecciones aragonesas, adelantadas a este 8 de febrero. El presidente aragonés no se ensañó con la candidata socialista, con pésimas expectativas y a la que se le suma la acumulación de escándalos de su exejecutivo, asediado ahora por la gestión ferroviaria.

Azcón defendió "un modelo de prosperidad y crecimiento" para su región, asegurando que "Aragón vive un momento histórico innegable", con miles de millones de euros de inversiones empresariales, avanzando hacia "un escenario de pleno empleo" y "riqueza, progreso", así como el aumento de la recaudación fiscal. "Hoy Aragón es imparable", dijo.

Afirmó que durante los últimos diez años Aragón ha crecido medio punto por debajo de la media nacional, pero en los próximos años Aragón crecerá entre seis y siete décimas por encima de la media de España, "un crecimiento histórico".

También presumió de la subida de su presupuesto y lamentó el estado en que dejaron los servicios públicos los socialistas en su anterior mandato, con la sanidad "en colapso", los profesores "los peor pagados" de España y las carreteras las peor mantenidas, reprochando en este punto la financiación autonómica y el reciente pacto que beneficia a Cataluña en detrimento, entre otras, de Aragón.

Para Azcón, Alegría está "inhabilitada para defender Aragón", recordando que apoya un sistema de financiación que "han pactado con los independentistas catalanes". Se ha remitido a un informe de Fedea para afirmar que con el nuevo sistema la financiación subirá unos 200 millones de euros, no 630.

"Yo tengo que defender Aragón y cuando usted se pliega ante los independentistas le gustaría que me callara" pero no lo hará porque no está dispuesto a "pagar las deudas a los independentistas catalanes" para que Pedro Sánchez siga en La Moncloa. A su juicio, Pedro Sánchez ha enviado a Alegría a Aragón como "delegada" y "para que se siga humillando" ante los independentistas catalanes.

Azcón también recordó que Alegría comió semanas atrás "amigablemente" con "el acosador sexual Paco Salazar". "Los años que ha estado en Madrid se ha acostumbrado a no decir la verdad", le afeó antes de preguntarse "qué respeto" muestra el PSOE por las mujeres cuando se cita "con alguien que tenía denuncias de acoso sexual", en alusión a las fotos de ambos juntos y a lo que se conoció después: la forma en que el partido trató de tapar las denuncias y el escándalo.

Alegría contestó tachando de "absolutamente lamentable" que Azcón mencionara a Salazar. "Se tendría que portar con magnanimidad", dijo, afirmando que estaba utilizando "esta cuestión como un hooligan o un palmero del odio".

La candidata socialista afirmó que quería "servir a mi tierra" y ser una presidenta "con más cercanía y humildad". "Aragón siempre ha tenido buena posición económica", añadió, "mientras algunos peleaban para conseguir los fondos europeos usted ponía palos en las ruedas".

También afirmó que ella también quiere más inversiones y atracción de centros de datos y que su principal prioridad serán la vivienda y la sanidad, ámbito en que reprochó la gestión popular. "Nunca había habido un presupuesto tan alto y nunca se había hecho tan poco", señaló la socialista.

"Usted es el señor No", espetó Alegría a Azcón, rechazando su, a su juicio, "sectarismo político" y tratando de defender el sistema de financiación, insistiendo en que traerá 630 millones más a la Comunidad Autónoma.