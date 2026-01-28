Un exagente de la UCO denuncia que "muchos policías están en la cárcel por leyes hechas desde la ignorancia"

El exagente de la UCO, Juan Manuel García, conocido como 'Pincho', ha estado en Es la Mañana de Federico de esRadio para hablar sobre el lenguaje no verbal y el comportamiento de las personas. Es experto en ciencias del comportamiento, ha dado clases en universidades, dirige el Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento y ha estado en la UCO -Unidad Central Operativa de la Guardia Civil- hasta que sale su libro 'Ciencias del comportamiento'.

A la pregunta de cómo consiguen los agentes ver si alguien es o no culpable, ha reconocido que "no es fácil porque todo depende mucho del juez y del tribunal que te acepte un peritaje relacionado con el lenguaje corporal o comunicación o verbal. Lo que sí es cierto es que es una gran herramienta a nivel de investigación policial, y muchas veces, cuando estás investigando y no tienes una línea clara, puede ser una criba importante".

"Es decir, si tú tienes tres líneas y en una de ellas se cumplen unos requisitos de incongruencias, de lapsus o de ocultamiento de información, sí que podemos empezar a trabajar por ello. Además, decimos siempre que la verdad suele correr mucho cuando el tiempo pasa, entonces cuanto antes empecemos a investigar, y si es una herramienta que nos lo deja claro, pues bienvenida" ha añadido.

"Los veteranos aciertan más que los novatos"

"Se basa en neurociencia, principalmente. Nosotros tenemos una parte del cerebro, que es la parte posterior donde están las neuronas espejo, que tienen como responsabilidad mayor la percepción del lenguaje corporal de los demás, de manera automática, todas las tenemos. Por eso los veteranos aciertan más que los novatos, infinitamente más. En la Guardia Civil siempre dijimos que había que hacer caso al caimán, y el caimán es el Guardia Civil antiguo" ha explicado.

En este sentido, 'Pincho' ha apuntado a la intuición. "Nos tenemos que poner del lado de la ciencia y ver que la intuición es precisamente una sensación que tu cerebro produce cuando realmente conectas una información con esta percepción por parte de tu cerebro. Entonces te dan sensaciones, te están informando estas neuronas espejo de que hay algo. Y el veterano se da cuenta, y el que no es veterano simplemente es información nueva que no sabe dónde chocarla".

"Se aprende más errando"

Sobre si se aprende más acertando o fallando, ha señalado que "de las dos maneras. Pero si tuviera que elegir una, creo que errando. Aprendes mucho sobre todo porque luego asumes las consecuencias de haber errado". "Yo siempre he dicho que la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana", ha comentado entre risas.

Ante un asesinato, ha señalado que hay que ser precavido y "tampoco podemos juzgar demasiado. Porque al final, todo el mundo reacciona de manera diferente cuando puede morir una persona. Entonces, tenemos que ser cautos en este sentido". Pero "es verdad que hay partes de la comunicación que no deberían darse cuando alguien pierde a algún ser querido. Por ejemplo, una microexpresión de alegría sería absolutamente incongruente con alguien que acaba de perder a un ser querido", ha apuntado el exagente de la UCO.

Y también ha mencionado el término "error vencible", que se trata de que por ejemplo "me visto de asesino para pegarte un susto y tú te defiendes y me matas. Eso es un error invencible en este caso. Es decir, tú te has defendido. Aunque fuera una broma yo no lo sabía"

"Es imposible que un policía pueda tomar una decisión en segundos"

Sobre las leyes que hay en España, ha lamentado que "es incluso por ignorancia y por apatía y desidia. Si cualquier dirigente a nivel político, me da igual el color, se daría cuenta que es imposible que un policía pueda tomar una decisión en décimas de segundo sobre el disparar a una persona. Es imposible".

"Entonces, si supieran cómo funciona el cerebro, en primer lugar, lo que es a lo que yo me dedico, se daría cuenta que cuando uno entra en alerta, deja de manejar, por ejemplo, la munición. Todas las habilidades finas y complejas desaparecen. Dejo de ver, dejo de oír. Y me dices que en vez de darle en el pecho, le des la rodilla a una persona. Es imposible".

"Como eso les da un poco igual, o no son suficientes votos, o no tengo mucha idea de qué debe ser, pues se pasa por alto. Y eso está haciendo que muchos policías estén en la cárcel", ha denunciado.