Largas colas en el consulado de Pakistán en Barcelona para la regularización masiva

El consulado de Pakistán en Barcelona, generalmente muy concurrido, está absolutamente desbordado por la demanda masiva de un documento que necesitan los originarios de ese país para legalizar su situación en España. Tras el anuncio de regularización masiva efectuado por el Gobierno tras un acuerdo con Podemos, el consulado pakistaní registra aglomeraciones y largas colas.

El enrevesado sistema burocrático pakistaní obliga a que sus nacionales en España pidan un documento expedido por la embajada en Madrid para autorizar a un familiar directo en su país de origen a solicitar el certificado de penales que se requiere para legalizar su presencia aquí, según informa El Periódico de Catalunya.

Este miércoles comenzaron a circular en redes sociales fotografías de las largas colas que se forman desde primera hora de la mañana (hay gente que llega de madrugada para asegurarse ser atendido en las siguientes horas). Hoy la situación se ha recrudecido hasta el punto de que han tenido que acudir al lugar patrullas de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra para evitar que se invadieran los carriles de circulación y garantizar un mínimo orden.

En las colas no hay mujeres, sólo hombres, todos ellos encantados por el anuncio del Gobierno, según el referido medio, que calcula que sólo en Cataluña se podrán beneficiar de la regularización unos 150.000 inmigrantes.

Según datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), en la región residían de forma legal en 2024 59.150 pakistaníes. De esa cifra, 40.477 son varones y 18.673 féminas. Dada la enorme afluencia de pakistaníes al consulado, sito en la avenida de Sarriá a pocos metros del cruce con la Diagonal, el número de personas de ese país en situación irregular en Cataluña se debe contar por decenas de miles.