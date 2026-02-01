El Congreso gastará 3,6 millones en mantenimiento de dos de sus edificios

La Mesa del Congreso ha convocado un concurso público para acometer la reforma de las fachadas exteriores y cubiertas de las dependencias parlamentarias situadas junto al Palacio de la Carrera de San Jerónimo. El presupuesto base de licitación asciende a 3.588.332,88 euros, impuestos incluidos.

El coste final de la operación se abonará con cargo al fondo de remanentes de la institución, una hucha que a 31 de marzo de 2025 acumulaba más de 100 millones de euros. El plazo máximo para la ejecución de los trabajos será de 16 meses, tiempo en el que también se repararán grietas y fisuras.

Según los pliegos, estas obras son imprescindibles para corregir las deficiencias señaladas en la última Inspección Técnica de Edificios (ITE) realizada por el Ayuntamiento de Madrid, cumpliendo así con las obligaciones de conservación de los bienes de titularidad pública.

La dirección de la obra recaerá sobre el arquitecto conservador de la Cámara, quien deberá garantizar que la actividad de los operarios no interfiera en la vida parlamentaria. Además, la empresa adjudicataria deberá presentar un plan de gestión de residuos acorde a las medidas de sostenibilidad medioambiental del Legislativo.