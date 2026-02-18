La comisaria Gemma Barroso y otros cuatro comisarios principales, favoritos para suceder al DAO

Los mandos de la Policía más cercanos al Gobierno de Pedro Sánchez se perfilan para reemplazar al recién dimitido director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, hombre de máxima confianza del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska; y la elegida podría ser la comisaria principal Gemma Barroso. El nombramiento de Barroso podría ser inminente.

El DAO renunció este martes tras conocerse que un Juzgado había admitido a trámite la querella presentada por una agente del Cuerpo contra él por presuntos delitos de agresión sexual, delito de lesiones psicológicas, coacciones y malversación. Este miércoles también era relevado de su puesto el principal asesor de José Ángel González, el comisario Óscar San Juan, tras conocerse su supuesta implicación en el intento de frenar la denuncia de la presunta víctima.

Fuentes policiales consultadas por Libertad Digital afirman que, a pesar de que Barroso es la favorita, "mientras siga gobernando Pedro Sánchez, hay otros cuatro comisarios principales que suenan especialmente para convertirse en DAO: el comisario general de Información, Javier Susín; el jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento, Javier Nogueroles; el jefe superior de Madrid, Javier Galván; la subdirectora general del Gabinete Técnico de la Policía Nacional Almudena Tudanca. Tampoco se puede descartar un 'paracaidista', es decir, un candidato que no se encuentre entre los favoritos y que finalmente sea elegido".

Aun así, las mismas fuentes consultadas por LD señalan que la elegida para suceder al DAO sería Gemma Barroso. La comisaria principal es la subdirectora general de Recursos Humanos, Gemma Barroso. Aunque, según han explicado estas fuentes, "su perfil es muy anodino y no se considera que tenga suficiente autoridad para ponerse al frente de la Policía", sería la persona en la que más confía el titular de Interior.

Por otra parte, las citadas fuentes recuerdan a este diario que "Grande-Marlaska puso a Javier Susín al frente de la Comisaría General de Información (CGI) en noviembre de 2024. Tras su llegada, se han vivido relevos sucesivos en esta Comisaría. Este mando policial era un hombre de la máxima confianza del ya ex DAO José Ángel González y esto le puede perjudicar ahora. Además de la destitución del comisario principal Jesús Pedrazo, Susín ha relevado a otros mandos y policías sustituyéndolos por personas de su confianza. En los últimos tiempos, la CGI ha perdido efectividad en detrimento del Servicio de Información de la Guardia Civil". Otras fuentes policiales consultadas destacan que "estas sustituciones en la Comisaría General de Información por desgracia suele ser habitual en otras Comisarías cuando aterriza un nuevo comisario general".

"Otro de los posibles candidatos a DAO es Javier Nogueroles, jefe de la División de Formación. Es uno de los mejores preparados y aspira a DAO desde hace muchos años. No obstante, Nogueroles está jugando a dos bandas, por lo tanto, podría llegar a ser elegido por un Gobierno del PSOE o bien del PP. Por otro lado, el jefe superior de Madrid y mano derecha policial del delegado del Gobierno Francisco Martín, Javier Galván, es otro mando que suena con fuerza para ser elegido director adjunto operativo. Su esposa es la comisaria Gema Sanz, jefa de Asuntos Internos; su hermano Jaime Galván es jefe de la BOA (Brigada Operativa de Apoyo) de la Policía y por último, su otro hermano Celso Galván acaba de ser designado nuevo comisario en Pozuelo de Alarcón, la comisaría local más cotizada de Madrid", afirman.

Respecto a la otra mujer que se perfila como candidata a suceder al DAO, fuentes conocedoras de la situación han explicado que la subdirectora general del Gabinete Técnico de la Policía, Almudena Tudanca, es percibida internamente "como muy cercana al Gobierno socialista de Pedro Sánchez".

"Cabe destacar que en la Policía, la mayoría de mandos son de ideología de derechas, aunque a muchos les da igual acercarse al Gobierno de turno, independientemente de su color, con tal de ascender. Algunos de los mandos favoritos a DAO es posible que intenten no ser nombrados en esta ocasión ante la posibilidad de que el Ejecutivo socialista pueda caer en las próximas elecciones generales de 2027 y pueda gobernar el PP. Es decir, quieren esperar y no gastar su cartucho ahora con el PSOE", concluyen.

