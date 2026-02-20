Zapatero, su lugarteniente Segundo Martínez y Óscar Puente fueron los valedores del DAO investigado por violación

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su lugarteniente Segundo Martínez y el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, fueron los valedores del nombramiento del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González.

El DAO y su número 2, el comisario Óscar San Juan, se vieron obligados a presentar su dimisión esta semana después de que trascendiera la admisión a trámite de una querella de una agente contra José Ángel González por presuntos delitos de agresión sexual, coacciones, malversación y lesiones psíquicas.

Fuentes policiales consultadas por Libertad Digital afirman que "el comisario jubilado Segundo Martínez, lugarteniente de Zapatero en la sombra, es amigo íntimo desde hace años del ya dimitido DAO José Ángel González. Martínez fue jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Castilla y León, mientras González ocupó el cargo de comisario provincial de Valladolid. Son como hermanos. Precisamente, Valladolid es el nexo que une a ambos policías con el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, que fue regidor de esta ciudad durante 8 años".

"Cuando Pedro Sánchez llegó al poder en 2018 y designó a Fernando Grande-Marlaska ministro del Interior, este apostó por el comisario Eugenio Pereiro para nombrarlo como DAO. Sin embargo, Segundo Martínez, con la interlocución directa de Zapatero con Sánchez, consiguió imponer a José Ángel González como nº 2 de la Policía. Aunque Martínez y Zapatero fueron los responsables directos del nombramiento del DAO, Óscar Puente, entonces portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, también avaló la designación frente a un recién llegado Marlaska, que no tenía ni el carné del partido", añaden.

Eugenio Pereiro es un comisario principal que fue designado comisario general de Información desde octubre de 2018, con la llegada de Marlaska al Ministerio, hasta su jubilación en octubre de 2024. En septiembre de 2025, ya jubilado, el ministro lo recuperó para un cargo político de alto nivel: director general de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, lo que le sitúa como número 3 de facto del departamento, tras el propio Marlaska y la Secretaría de Estado. Sus funciones incluyen coordinación general, estudios estratégicos y control de fondos reservados (gastos confidenciales).

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Grande-Marlaska acabó haciendo a José Ángel González hombre de su máxima confianza debido a su docilidad, a pesar de que el DAO no tuviera una ideología izquierdista. El ministro lo mantuvo en el puesto durante 8 años. De hecho, en noviembre de 2024, el Gobierno aprobó una modificación exprés mediante un Real Decreto-Ley de ayudas por la DANA, para eliminar la edad máxima de jubilación del DAO, lo que permitía a González continuar como nº 2 de la Policía hasta que quisiera".

"Teniendo en cuenta que José Ángel González tenía que haber dejado oficialmente su cargo como DAO al cumplir los 65 años a finales de 2024, y Grande-Marlaska maniobró para que continuara en su cargo, el ministro del Interior es más responsable de los presuntos delitos que haya podido cometer a posteriori. Si el DAO se hubiera marchado a finales de 2024, la presunta agresión sexual cometida en abril de 2025 nunca se habría producido. Por ello, Grande-Marlaska debe dimitir", concluyen.

Traslado casual del jefe directo de la presunta víctima

Tal y como publicó este diario, el que fuera comisario de Coslada (Madrid), David Molano, fue relevado de su puesto casualmente solo dos semanas después de que se formalizase la querella contra el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, José Ángel González. Fuentes policiales no descartan que "en este escándalo el ex DAO y su asesor no sean los únicos mandos policiales que puedan acabar viéndose salpicados".

"David Molano era el encargado de la comisaría en la que se encontraba de servicio la agente antes de ser llamada por el número 2 de la Policía, el día en el que supuestamente se produjo la agresión sexual. De hecho, esta agente se reunió con José Ángel González tras conducir un coche camuflado de la citada comisaría de Coslada", apuntan.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com