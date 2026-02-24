El Tribunal Constitucional estudiará la decisión del Gobierno de no presentar los Presupuestos Generales

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el conflicto de atribuciones planteado por el Senado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por no haber presentado los Presupuestos Generales del Estado en los años 2024, 2025 y 2026. Esta es la primera vez que se plantea ante este Tribunal el estudio de un conflicto por una omisión del Gobierno en su labor de presentar un Proyecto de Ley de Presupuestos.

Así se desprende de una nota informativa, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, en la que se señala que el Senado plantea que el mencionado incumplimiento podría ser contrario a varios artículos de la Constitución Española en relación a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

En diciembre de 2025 el Senado, con mayoría del Partido Popular, expuso al Constitucional un nuevo conflicto de atribuciones con el Gobierno, debido a que no había presentado ni remitido al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Presupuestos Generales.

Presupuestos desde 2022

Los últimos Presupuestos fueron aprobados por el Gobierno en el año 2022 y aun mantienen su vigencia hasta 2026. Esta falta de Presupuestos también le ha valido la crítica al Ejecutivo desde el sector socialista, como por ejemplo el comentario del expresidente Felipe González en 2025 que calificó la falta de cuenta anuales como un "incumplimiento constitucional".

"Si Rajoy no saca sus Presupuestos, tendrá que convocar elecciones generales". 🗞Aquí podéis leer la entrevista que me hace @JuanmaRomero hoy en el @elconfidencial. https://t.co/PYMSjppVWO — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2018

El propio Sánchez criticó en el año 2018 al expresidente del PP Mariano Rajoy por el mismo asunto. "Si Rajoy no saca sus Presupuestos, tiene que convocar elecciones generales", sentenció Sánchez en una entrevista al diario El Confidencial, de la que se hizo eco en su cuenta de X.

De igual manera, otro tweet publicado en marzo de 2018 y atribuido a Sanchez señalaba: "Desde hace unos meses, venimos denunciando la parálisis de este Gobierno. Un Gobierno que no tiene Presupuestos Generales del Estado. Estamos a marzo y no sabemos la propuesta presupuestaria del señor Rajoy".