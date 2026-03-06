La Audiencia Nacional archiva la denuncia contra Puente por Adamuz, pero remite la competencia al Juzgado de Montoro

La Audiencia Nacional ha archivado la denuncia contra el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, por sus supuestas responsabilidades civiles en torno al accidente ferroviario de Adamuz. El motivo es la falta de competencias para seguir investigando, por lo que remite la información obtenida a los Juzgados de Montoro (Córdoba).

Puente fue denunciado por la Asociación Libertad y Justicia en la Audiencia Nacional por sus posibles responsabilidades civiles argumentadas en una supuesta dejación de funciones anterior al accidente que habría provocado una situación de riesgo. Puente se encuentra aforado provocando falta de competencias para el órgano judicial, motivo por el cual la Fiscalía ya informó en contra de seguir con las diligencias para investigarlo.

En un auto de tres páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado Antonio Piña, titular del Juzgado de Instrucción Central Número 6, decreta el archivo de las diligencias debido a que Puente, al ser ministro, también es aforado. Por ello, las denuncias que se presenten en su contra deberían ser estudiadas por el Tribunal Supremo y no por la Audiencia Nacional.

"No se admite a trámite la denuncia presentada por la representación de Asociación Libertad y Justicia a través del letrado Don Pedro Muñoz Lorite, al no concurrir en este órgano judicial competencia objetiva para su tramitación. Se decreta el archivo de las presentes diligencias", explica el juez instructor.

Así, especifica que "no se objetiviza ningún criterio de conexión entre los hechos objeto de denuncia y los criterios de competencia recogidos en el art. 65 LOPJ, que atribuyen a estos juzgados centrales de instrucción el conocimiento de asuntos en virtud de las normas de competencia objetiva". Es decir, al no justificarse ninguno de los requisitos que debe tener un caso para que una denuncia sea estudiada por la Audiencia Nacional, el magistrado no tiene argumentos para seguir adelante con las diligencias.

De hecho, el magistrado Antonio Piña recalca que, al haber ocurrido el trágico accidente ferroviario que segó la vida de 46 personas en Adamuz, la competencia de investigación al respecto de las posibles responsabilidades civiles es de los Juzgados de Montoro, en Córdoba. Por ello, asegura que se "remite la competencia a la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro".

La juez de Montoro puede pedir su imputación

Precisamente es en el Tribunal de Instancia Número 2 de Montoro dirigido por Cristina Pastor Recover donde se investiga el accidente ferroviario de Adamuz. En este caso, la juez podría pedir al Supremo que impute a Puente si obtiene los indicios suficientes como para acreditar que el ministro estaba informado sobre un mal estado de las vías sin hacer nada para remediarlo y provocando inevitablemente una situación de riesgo que desencadenó la tragedia.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirmaron que "la investigación debe esclarecer si los hechos son constitutivos de un presunto delito de homicidio imprudente". La paradoja de este tipo de delitos, según apuntaban estas fuentes, es que la pena que se impone no depende de la consecuencia final del delito. Por lo tanto, se impone una condena máxima de hasta 4 años de cárcel por un homicidio imprudente, independientemente del número final de víctimas ocasionado, ya que no es un delito doloso.