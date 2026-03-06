El PSOE está organizando desplazamientos gratuitos en autobús para que los afiliados y simpatizantes de otras comunidades acudan a los mítines del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del candidato socialista a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, durante la campaña electoral en la comunidad.

Según ha publicado ABC, el partido está facilitando el transporte sin coste con el objetivo de "aumentar la asistencia a los actos políticos". El diario ha podido comprobarlo tras recibir uno de los mensajes enviados a la militancia y contactar con una de las sedes autonómicas del partido para solicitar una plaza en uno de los autocares.

"Es gratis, dime el nombre que te apunto", explicó un trabajador del partido al otro lado del teléfono a un redactor de ABC que llamó para reservar un asiento.

"Asegurar el lleno"

De acuerdo con la información publicada por el diario, esta práctica se está repitiendo con frecuencia durante la campaña electoral. El partido, además, ha optado en muchos casos por organizar actos en espacios de tamaño reducido, para generar una mayor sensación de afluencia.

Fuentes del propio PSOE consultadas por ABC reconocen que la intención es "asegurar el lleno" en los encuentros electorales. Este tipo de desplazamientos se han producido en otras campañas, como ocurrió en Aragón, donde se trasladó a afiliados desde ciudades como Zaragoza o Teruel para asistir a los mítines.

En el caso de Castilla y León, ABC ha tenido acceso a información que apunta a la organización de viajes desde territorios como La Rioja, Asturias o Madrid para acudir a algunos de los actos electorales.

En La Rioja, la federación regional del PSOE envió el pasado 24 de febrero un correo electrónico a sus bases invitando a desplazarse hasta Soria, ciudad de la que es alcalde el candidato socialista a la presidencia de la Junta.

Los autobuses parten desde Logroño y Arnedo, con paradas previstas en Calahorra y Alfaro. Según pudo comprobar el medio que ha dado la exclusiva, el transporte no tiene ningún coste para los afiliados o simpatizantes que decidan apuntarse al viaje.

La planificación del desplazamiento contempla además que el regreso se produzca varias horas después de la comida, con el objetivo de que los asistentes dispongan de tiempo libre para almorzar antes de emprender el viaje de vuelta.

La campaña socialista está liderada por Carlos Martínez, alcalde de Soria y elegido hace unos meses como secretario general del PSOE en Castilla y León tras un periodo de fuertes tensiones internas en la federación autonómica.

Durante la campaña, el candidato ha tratado de centrar su discurso en propuestas de carácter social, con especial atención a cuestiones como la promoción de vivienda pública para jóvenes o la mejora de los servicios en el medio rural.