Las encuestas sobre Castilla y León

Las encuestas electorales en España están tan desprestigiadas como el sanchismo. No valen nada más que para manipular a los electores. Su único objetivo es influir en el ánimo de los ciudadanos a la hora de ejercer el voto. Todos los institutos de opinión pública política en general, y de los estudios de intención de voto en particular, forman parte del proceso político, empezando por aquellos que se presentan como más neutrales y objetivos. Todo esto es de sobra sabido en el mundo entero, e incluso teorizado por los grandes analistas de la sociología electoral contemporánea, como nos enseñó en los setenta del siglo pasado Noller-Neumann. Los últimos sondeos electorales sobre intención de voto en Castilla y León no se libran de esas críticas.

Sin embargo, es menester leerlos con atención. Sus mentiras, como las del sanchismo, son reveladoras para saber por dónde va España. De las falacias "estadísticas" de estos estudios podemos aprender qué pasa, o mejor, qué puede pasar en la vida política. Los datos de las encuestas de SigmaDos y el CIS referidas a VOX son sospechosos, o sea, están "cocinados" para desprestigiar a VOX. Según la encuesta de SigmaDos, VOX apenas se moverá en intención de voto respecto a las elecciones de 2022. Los resultados electorales apenas cambiarían, sí, respecto a los últimos comicios. VOX obtendría aproximadamente el 16,8 % del voto en Castilla y León. Esto se traduciría en aproximadamente 13-14 procuradores en las Cortes autonómicas. PP lideraría la elección con cerca del 35,8 %, seguido del PSOE con casi 30 %. VOX seguiría siendo la tercera fuerza política, por detrás de PP y PSOE. Los resultados de la encuesta del CIS son similares a los de SigmaDos: sitúa a VOX en alrededor del 16,1 % del voto válido y como tercera opción. Según el CIS, VOX podría quedar con entre 11 y 19 procuradores tras la jornada electoral.

Esos datos, en mi opinión, son altamente sospechosos, si los comparamos con lo sucedido recientemente en las elecciones autonómicas de Extremadura y Aragón. Si en estas comunidades VOX ha crecido casi el doble que en las anteriores elecciones, no entiendo por qué se quedaría estancado en Castilla y León. ¿Quizá los ciudadanos de esta comunidad sean muy diferentes a los de Extremadura y Aragón? No lo creo. Sus problemas, expectativas y valoración de líderes son semejantes en todas esas comunidades. Nadie con dos dedos de frente puede mantener que VOX se estancará en Castilla y León, si no es para influir en el ánimo de los votantes, o sea, para decir que es un partido perdedor. Falso.

Lo diré de otro modo, frente a las interpretaciones de los peperos y los socialistas, es decir, frente a SigmaDos y CIS respectivamente, VOX no sólo no descenderá en las elecciones de Castilla y León, sino que crecerá respecto a las elecciones de 2024. ¡Otra cosa es cuánto subirá! Algo es obvio nadie castigará a VOX en Castilla y León por su discurso nacional. Sigue siendo la clave de todas las elecciones: España es lo primero para VOX. Es lo que diferencia a VOX de PP y PSOE. Lo que España sea para el PP y el PSOE no es algo que esté en discusión entre ellos, sino que es un pacto, algo que defienden a la par, ¿en la UE? Mientras el PP siga unido al PSOE en Europa, los españoles lo seguirán castigando en las urnas. Por eso, precisamente, no me creo las encuestas de intención de voto sobre VOX en Castilla y León.