La Fiscalía de la Audiencia Nacional informa en contra de investigar a Óscar Puente por la tragedia de Adamuz

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha posicionado en contra de que se investigue en este órgano judicial la denuncia que se cursó contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por sus posibles responsabilidades civiles en torno a la tragedia ferroviaria de Adamuz.

La Asociación Libertad y Justicia interpuso a finales del pasado mes de enero una denuncia contra el dirigente socialista por sus supuestas responsabilidades en el descarrilamiento de Adamuz, que ha segado la vida de más de 40 personas y ha desatado un caos ferroviario que dura hasta el día de hoy. La Audiencia Nacional abrió diligencias previas, es decir, que el juez le preguntó a la Fiscalía si observaba veracidad en la denuncia con el objetivo de realizar nuevas pesquisas.

Sin embargo, según han informado fuentes fiscales a Libertad Digital, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado en contra de que prosiga la investigación contra el dirigente socialista. El motivo estaría centrado en la falta de competencias que, a juicio de la Fiscalía, tiene la Audiencia Nacional para investigar y juzgar a Puente, que, al ser ministro, se encuentra aforado.

En este caso, en el que existe una denuncia contra una persona que se encuentra aforada, competería al Tribunal Supremo como Alto Tribunal encargarse de la denuncia, aunque la asociación la presentó a la Audiencia Nacional.

Cabe recordar que existe otra pieza que investiga las posibles responsabilidades civiles en torno al accidente ferroviario en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Montoro (Córdoba). Este caso se encuentra todavía en una etapa muy preliminar, aunque podría ir escalando. La magistrada Cristina Pastor Recover es la encargada de asumir la investigación del accidente ferroviario en el término cordobés de Adamuz con una plantilla conformada por doce funcionarios.

Como ya publicó Libertad Digital, fuentes jurídicas señalaron a este diario, en relación a la investigación de este Tribunal, que Óscar Puente podría enfrentarse a una pena de hasta 4 años de prisión por la tragedia ferroviaria de Adamuz. "La investigación debe esclarecer si los hechos son constitutivos de un presunto delito de homicidio imprudente con resultado de 45 fallecidos hasta el momento", señalaron. De igual manera, estas fuentes precisaron que en este tipo de delitos la pena que se impone no depende de "la consecuencia final del delito".

