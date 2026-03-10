Menú
Santaolalla no volverá a 'En Boca de Todos': "Esta ha sido la última encerrona"

La tertuliana afín al Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho en redes sociales que no quiere "blanquear más".

Sarah Santaolla cabestrillo, Vito Quiles | En Boca de Todos

La tertuliana afín al Gobierno de Pedro Sánchez abandona el programa En Boca de Todos, presentado por Nacho Abad, después del rifirrafe entre ella y el periodista Antonio Naranjo, donde Santaolalla ha perdido los papeles y se ha puesto a gritar a Naranjo y a Nacho Abad.

"He decidido poner fin a mi trabajo en el programa En Boca de Todos. Esta ha sido la última encerrona. No puedo más, no tengo que aguantar más y no quiero blanquear más. Ninguna persona decente puede tolerar esto. Gracias a los que han estado a la altura", ha explicado muy cabreada y decepcionada en redes sociales Sarah Santaolalla.

