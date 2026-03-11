Acaip, único sindicato de prisiones de Europa en el acto de la UE contra el terrorismo

El sindicato Acaip-UGT, mayoritario entre los funcionarios de prisiones en España, ha sido la única organización del ámbito penitenciario europeo que ha participado en el acto oficial organizado por la Unión Europea con motivo del Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo.

El evento, celebrado este 11 de marzo, reúne cada año a representantes institucionales, asociaciones de víctimas y organizaciones sociales para rendir homenaje a quienes han sufrido la violencia terrorista y reafirmar el compromiso de las instituciones europeas con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho.

Desde Acaip-UGT subrayan que su presencia en este acto tiene un significado especial para el colectivo de trabajadores penitenciarios. Recuerdan que las prisiones españolas han desempeñado históricamente un papel clave en la lucha contra el terrorismo, al ser los centros donde han cumplido condena numerosos integrantes de organizaciones terroristas.

En este contexto, el sindicato destaca que los funcionarios de prisiones han desarrollado durante décadas su trabajo en un entorno especialmente sensible, gestionando internos condenados por delitos de terrorismo y contribuyendo al funcionamiento del sistema penitenciario en uno de los momentos más complejos de la historia reciente de España.

La organización sindical considera que el reconocimiento a las víctimas del terrorismo también debe incluir a quienes, desde diferentes ámbitos del servicio público, han tenido que enfrentarse a las consecuencias de esta violencia. En el caso de los trabajadores penitenciarios, señalan, su labor ha sido fundamental para garantizar el cumplimiento de las penas impuestas por los tribunales y preservar la seguridad dentro de los centros.

Durante el acto se recordó a todas las víctimas del terrorismo en Europa y se insistió en la importancia de mantener viva su memoria como elemento esencial para la defensa de los valores democráticos. La jornada también sirvió para destacar el papel de las instituciones públicas y de los distintos colectivos profesionales que han contribuido a combatir el terrorismo desde diferentes frentes.

Desde Acaip-UGT sostienen que su participación en este evento europeo representa también un reconocimiento al trabajo que realizan diariamente los funcionarios de prisiones y a la responsabilidad que asumen en la gestión de internos condenados por algunos de los delitos más graves.

El sindicato insiste en que la memoria de las víctimas del terrorismo debe seguir ocupando un lugar central en la agenda institucional europea y reclama que las políticas de seguridad y justicia sigan reforzándose para evitar que este tipo de violencia vuelva a repetirse.