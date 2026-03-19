Globalia comunica al Supremo que Venezuela todavía les debe 205 millones de dólares

Globalia ha remitido nueva documentación al Tribunal Supemo en la que detallan que Venezuela tiene 205 millones de dólares que pertenecen a la compañía. En concreto se hace referencia a un contrato firmado con el empresario investigado en el caso Koldo, Víctor de Aldama. De esta manera la empresa responde al Supremo que le pidió que detallara su relación con Aldama y los trabajos que le encargó a este.

Así se desprende de un escrito remitido por la compañía a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Libertad Digital, en el que se informa de que "Air Europa mantiene derechos de crédito frente al Estado Venezolano por importe de unos 205 millones de dólares estadounidenses".

El documento explica que esta deuda se originó "como consecuencia de la imposibilidad de repatriar los fondos generados por la venta de billetes de avión en bolívares desde el año 2013, debido a las severas restricciones impuestas por los organismos de control cambiario en Venezuela". Finalmente, se detalla que a pesar de las gestiones que se han realizado todavía Air Europa no ha recibido ese dinero.

Sobre el contrato firmado con Aldama, Globalia especifica que se trata de un "contrato de mediación y gestión" que tenía como objetivo "repatriar el dinero que Air Europa tenía y tiene retenido en Venezuela desde el año 2013.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com