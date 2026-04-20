Sánchez repunta y Vox pierde apoyos, según un sondeo

Una encuesta publicada este lunes por El Español detecta una leve subida de Pedro Sánchez en medio de los escándalos y con el juicio de la trama Koldo en las portadas. Según el sondeo, el PSOE, aunque pierde con un 27 por ciento de los votos y 110 escaños, experimenta una ligera subida si se compara con la encuesta que publicó el mismo medio el pasado mes de febrero. Entonces, los socialistas se quedaron en 108 escaños.

Según la encuesta, el PP ganaría las elecciones con un 31,8 por ciento de los sufragios y 140 escaños, los mismos que hace un mes. No ocurre lo mismo con sus previsibles socios: a Vox, la encuesta le concede un 16,9 por ciento de los votos y 59 escaños, una enorme subida respecto a los resultados de 2023, que le concedieron 33 escaños, pero menos de lo que le otorgó el sondeo de este diario en febrero, cuando los de Santiago Abascal lograron 62 escaños. Esta ligera caída entroncaría con lo apuntado por otras encuestas, que sugieren un frenazo en sintonía con los resultados de Castilla y León, inferiores a los esperados.

Con estos resultados, la derecha sumaría hasta 200 diputados, si a los escaños de PP y Vox se suma el que obtendría UPN. Mientras, la denominada coalición Frankenstein no le bastaría a Sánchez esta vez para gobernar, con solo 153 escaños.

En cuanto a Sumar y Podemos, los pronósticos son tan negros como los de otros sondeos. Si, como se espera, concurren por separado, la formación de Yolanda Díaz sumaría solo diez escaños y un 6,6 por ciento de los votos. En cuanto a Podemos, se quedaría en dos escaños y un 3,4 por ciento de los votos.

El sondeo, elaborado por Sociométrica, incluye una proyección asumiendo la posibilidad de que la extrema izquierda opte por aliarse: en ese caso, una candidatura conjunta reuniría 19 escaños, aún muy por debajo de los 31 actuales. Mientras, el PP se quedaría con 138, el PSOE con 108 y Vox, con 57.