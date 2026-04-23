CSIF denuncia problemas informáticos, de citas y poco personal en el inicio de la regularización

El sindicato CSIF ha denunciado problemas informáticos, falta de planificación de las citas y poco personal en las oficinas de la Seguridad Social y Extranjería cuando se cumple una semana del inicio de la regularización extraordinaria de personas migrantes.

"Acuden varios miembros de una unidad familiar a la vez aunque solo tengan cita para una persona, esto provoca retrasos, y la Administración ha dado orden de que se atienda a todo el mundo aunque se superen los 20 minutos previstos por cita", ha argumentado un portavoz sindical.

Esta situación ha provocado, según CSIF, que algunas oficinas de la Seguridad Social y Extranjería demoren hasta las 21:00 horas, dos horas más tarde de lo previsto, el cierre "sin la justa compensación".

Además, en algunos casos los trabajadores se forman 'in situ', "consultando a última hora dudas sobre documentación y trámites, porque las instrucciones recibidas son confusas". Ha denunciado, además, que la dirección de Correos no ha tenido en cuenta la afluencia de migrantes en localidades menores de 50.000 habitantes, "cuyas oficinas no están debidamente habilitadas como Prestador de Servicios de Interés Económico General (SIEG)".

Otro de los problemas afecta a la plataforma informática Mercurio utilizada para cuestiones de Extranjería y que "únicamente deja adjuntar 15 Mb de documentos". Se han detectado, además, "apagones totales del sistema en algunos casos, obligando a cerrar incluso alguna oficina de Correos".

Según la central sindical, el Ministerio de Política Territorial se "ha visto obligado a impulsar" un Plan Especial para resolver trámites de Extranjería previos al proceso masivo de regularización, con el fin de aliviar la carga de trabajo. Mientras, la Dirección General de la Policía "ha solicitado un refuerzo de 500 interinos que, previsiblemente, se incorporarán a finales de mayo o principios de junio para la expedición de tarjetas de identificación para extranjeros, que será la parte final del proceso".

No obstante, el sindicato advierte de que "este personal carece de experiencia y será necesario formarle y habilitarle los permisos informáticos necesarios, lo que provocará más retrasos". En opinión del CSIF, este escenario "evidencia una vez más la falta de músculo de la Administración, a la que se le vuelven a ver las costuras en momentos de máxima actividad".

En este sentido, CSIF exige que la Oferta de Empleo Público de 2026 "sea lo suficientemente amplia para cubrir las necesidades de plantilla, sobre todo porque después de junio comenzará la segunda parte del proceso de regularización y las situaciones de desbordamiento se trasladarán al SEPE, Seguridad Social, Justicia —por petición de nacionalidad— e Interior ".