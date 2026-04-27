Los magistrados de la Audiencia Nacional Ricardo de Prada, María Fernanda García Pérez y Mercedes del Sol han decidido que Jordi Pujol i Soley queda fuera del caso Pujol, eximido de la causa, al margen del procedimiento. El presidente de la sala, Ricardo de Prada, se ha tomado su tiempo para explicar y justificar la decisión. No sólo procedía un nuevo examen forense para determinar el estado físico y mental de Jordi Pujol sino que era absolutamente imprescindible que los tres magistrados pudieran mantener un encuentro personal con el expresidente catalán. Son ellos y no los forenses, ha explicado, quienes debían decidir si Pujol estaba en condiciones o no de defenderse.

Tras el examen y la entrevista personal, la decisión ha sido unánime y en coincidencia con la forense. Pujol i Soley, el hombre más poderoso de Cataluña durante más de dos décadas, no puede defenderse. Ahí acaba el juicio para quien el 25 de julio de 2014 confesó que él y su familia habían ocultado una fortuna en Andorra, la punta del iceberg en realidad de un entramado corrupto descomunal.

Sobre Pujol recaía la posibilidad de una condena a nueve años de prisión por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental. Nada que ver con los 29 años de cárcel que se piden para su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, por asociación ilícita, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil y frustración en la ejecución.

Sin fotos

Tras comunicar su decisión, Ricardo de Prada ha pedido que se avisara a Pujol de que podía marchar. En la sala, los hijos de Pujol sonreían satisfechos. Se sientan separados, con varios asientos de por medio, como en tiempos de pandemia. Pero se sonríen. Hoy especialmente y tras conocer que su padre no tendrá que declarar. Pujol quería hacerlo, difunden sus hijos y los abogados. Quería dar la cara y así lo habría manifestado al forense y a los magistrados, pero estos han decidido que mejor que no.

También han tenido un cuidado exquisito para evitar que hubiera fotos del trance. De Prada ha recordado la prohibición de tomar imágenes a los presentes en la sala. La vista, eso sí, se retransmite en directo por el canal de Youtube de la Audiencia Nacional. Pero salvo que la filtren sus hijos o algún abogado, no habrá estampa gráfica de Pujol en la Audiencia Nacional.

Y sin presencia de Junts

Tampoco ha habido acompañamiento del partido. La sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares no es un sitio cómodo para manifestarse. Además, la familia mantiene una cierta distancia con el partido. Que Junts es Convergencia con otro nombre es algo indiscutible. Pero los hijos de Pujol todavía tienen muy vivos en la memoria los años en los que su padre era un apestado que casi no podía salir a la calle sin recibir insultos. En aquella época, ningún dirigente político terció en su favor. Y cuando se veían con él lo hacían a escondidas.

El día del supuesto escarnio coincide con la Madre de Dios de Montserrat. La imagen de Pujol en Madrid se interpreta de manera generalizada en Cataluña como la aplicación de la pena del telediario contra una persona absolutamente incapaz de defenderse, un pobre anciano que poco más o menos ha sido torturado en las mazmorras judiciales de España.

Artur Mas, su sucesor en Convergencia y en la presidencia de la Generalidad, ha asegurado que la intención de ese Estado profundo al que se atribuye el caso Pujol ha sido "exhibirlo" en Madrid y que Pujol, por el que pone la mano en el fuego, "es una persona a la que no le interesa el dinero". No le interesará, pero durante décadas su familia y él se enriquecieron de una forma tan desaforada que ha acabado en los tribunales.

Tampoco cuadra esa supuesta falta de interés con los años que Pujol entregó a la Banca Catalana, la entidad financiera creada por su padre, Florenci, de quien sería en origen el dinero de los Pujol por esa deixa (herencia) que se resguardó en Andorra para no pagar impuestos en España y que tenía como propósito cubrir a la familia de Pujol, su esposa Marta y sus siete hijos, en caso de que Pujol no hiciera fortuna en política.

Sea como fuere y a pesar incluso de la confesión del propio Jordi Pujol, la Cataluña nacionalista y socialista ha absuelto al expresidente de todos sus pecados. Salvador Illa le dispensa toda clase de honores, el presidente del Barça, Joan Laporta, lo exhibía como un trofeo en las pasadas elecciones del club. Pujol es un tema que pone de acuerdo incluso a Oriol Junqueras con Carles Puigdemont. Todos aprecian una voluntad de escarnio, de humillación, de venganza gratuita en el hecho de haber obligado al expresidente a viajar a Madrid para someterse a un nuevo examen forense.

El último capítulo de la historia de Pujol es una victoria simbólica del pujolismo, según pretenden las fuerzas vivas del catalanismo. En algunos rincones de Barcelona lucían pintadas con la leyenda "Pujol Catalunya". Igual que cuando fue condenado por el franquismo en los "Fets de Palau" de 1960 por la redacción de un panfleto en el que llamaba corrupto a Franco. Luego vendrían otros hechos, el saqueo del propio Palau de la Música, el 3% y el sistema corrupto instalado al calor del pujolismo.

El catalanismo ha olvidado toda esa parte y se centra ahora en la restauración de la figura política del fundador de Convergencia y del presidente de la Generalidad que sentó las bases de lo que sería el proceso separatista. Las juventudes de Junts han anunciado un gran homenaje con la presencia de Jordi Pujol para el próximo 27 de junio.

La salud de Pujol

El médico de cabecera de Pujol, Jaume Padrós, sostiene que el expresidente sufre demencia además de un estado físico deplorable. La contundencia de su diagnóstico contrasta con el testimonio de quienes dicen hablar con Pujol con cierta frecuencia y familiaridad. Gente como Artur Mas y diversos periodistas sostienen que puede mantener una conversación sin problemas, que incluso resulta brillante, pero objetan que otra cosa es un interrogatorio y aluden a importantes lagunas de memoria.

Jordi Pujol Ferrusola "hereda" el caso

Apartado del juicio, el primogénito Jordi Pujol Ferrusola queda como el gran protagonista del juicio a la familia Pujol. Según la Fiscalía, sobre él recaía la responsabilidad de gestionar las mordidas y el patrimonio oculto. En el interrogatorio de la Fiscalía se ha mostrado tranquilo, confiado y altivo. Con los brazos cruzados y recostado en la mesa.

"España va bien"

El fiscal Fernando Bermejo no se ha arredrado, aunque ha facilitado que Jordi Pujol Ferrusola exhibiera su faceta socarrona. Preguntado por sus actividades económicas fuera de Cataluña, ha asegurado que a él le interesaba el mundo y también el "territorio nacional" y que si había decidido hacer negocios en toda España era porque según Aznar "España va bien".

El acusado ha negado haber llevado bolsas de basura repletas de billetes a Andorra. En cuanto al origen de la fortuna, se ha remitido al abuelo Florenci, que en 1977 le habría explicado que no les faltaría de nada en caso de que vinieran mal dadas.