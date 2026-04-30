Aldama confirma que Sánchez es "el Uno"

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la declaración de Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo, las acusaciones sobre financiación ilegal del PSOE y la polémica en torno a Begoña Gómez.

Prensa diaria

Aldama señala a Sánchez

La declaración de Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo se alargó más de ocho horas y, como si se tratara del sorteo de Lotería de Navidad, el Gordo salió bien temprano: "El presidente lo sabía". Esta frase es "el epitafio político de Sánchez, el padrino de esta mafia corrupta". Lo dijo anoche Miguel Tellado, el secretario general del Partido Popular, en La Noche de Cuesta, en esRadio. Y es también el textual del comisionista que recoge ABC en portada. Detalló su "nexo" con las constructoras para financiar ilegalmente al PSOE, apunta directamente a La Moncloa y describe la trama corrupta con el exministro Ábalos y su asesor Koldo como una organización en la que, por orden jerárquico, "el señor Sánchez está en el escalafón 1, Ábalos en el 2, Koldo en el 3 y yo en el 4". Misma idea, diferente titular en LA RAZÓN: "Aldama dinamita la ‘caja B’ y coloca a Sánchez en la cúpula". Concretó una financiación a través de mordidas a constructores y dice que pagó 1,8 millones de euros entre 2019 y 2020. Una financiación, la del PSOE, que, según describió, se produjo a través de un doble sistema de ingresos en el partido, con donaciones fraudulentas que, dice, se puede demostrar fácilmente cotejando el aumento de las donaciones en ese período. Y habría sucedido lo mismo con la financiación de la Internacional Socialista, pero con petróleo de Venezuela. Lo explica bien Leyre Iglesias: "El supuesto impostor llegó a reunirse como enviado del Gobierno con Juan Guaidó y, dice, se quedó «estupefacto, no, lo siguiente», cuando, tras las «presiones» de Zapatero, Sánchez le dejó en la estacada. Aunque, según su relato, el PSOE y la Internacional Socialista solo cambiaron de pagador, porque los «cupos de petróleo», con amparo estadounidense que Guaidó les ofrecía, fueron sustituidos por los «cupos de petróleo» de Delcy".

Aldama señala también a "las mujeres de Sánchez"

Además de Sánchez, tampoco salieron bien paradas de la declaración de Aldama María Jesús Montero y Begoña Gómez. Titular de LD: "Aldama revela que le ofrecieron edificios de la SEPI que se quedó Begoña Gómez para hacer negocios con el IE". La exministra de Hacienda y hoy candidata del PSOE a la Junta de Andalucía controlaba la SEPI y pidió a Ábalos que buscase un empresario de confianza para vender patrimonio de la sociedad estatal. Él trasladó el encargo a Koldo y este habló con Aldama, que medió para adquirir unos terrenos en la C/ Velázquez de Madrid a través de un fondo internacional.

La operación se truncó porque intervino la esposa del presidente. Según Aldama, Begoña "exigió que Campos de Velázquez sea un negocio para ella, con relación al Instituto de Empresa", con el que colaboraba. La información que publica hoy THE OBJECTIVE vendría a confirmar las palabras del comisionista: "La SEPI dio un «trato de favor escandaloso» al IE en pandemia, tras contratar a Begoña Gómez". Ocho fuentes aseguran que la escuela de negocios se habría beneficiado de una rebaja de cinco millones de euros. EL PAÍS, de nuevo, se desmarca en la maquetación de su portada: es el único que no lleva una imagen del empresario en el Supremo; opta por la fotografía de Camila, una joven que ha regularizado su situación en España y que dice estar "impactada y contenta", aunque sí le dedica el titular principal: "Aldama trata de implicar sin pruebas a Sánchez en la trama".

¿Tiene credibilidad el testimonio de Aldama?

Buena parte de la prensa destaca que el testimonio de Víctor de Aldama es verosímil porque es "autoinculpatorio". Coincide el articulista de ABC, Alberto García Reyes, con el editorial de EL MUNDO, que, sin embargo, subraya que "debe identificar qué empresas pagaron y con qué destino final. Su colaboración con la Justicia solo tendrá valor si permite transformar el relato en prueba", algo que debería hacer ante la Audiencia Nacional, que es donde se ha abierto una investigación al respecto y está todavía bajo secreto de sumario. Según VOZPÓPULI, tras escuchar su testimonio, la acusación popular modificará sus conclusiones provisionales y reducirá su petición para Aldama, pero la postura de la Fiscalía Anticorrupción es aún una incógnita. Y LA RAZÓN es el único periódico que pone el foco también en los partidos que sostienen al Gobierno y, en el editorial, sostiene que "es igual de vergonzosa su actitud" al preferir "no afrontar la realidad de una corrupción que también les mancha a ellos, aunque solo sea por omisión de su deber ante los ciudadanos".

El PSOE se revuelve contra Aldama

Va a pedir amparo al TS porque entienden en Ferraz que Aldama no ha hecho más que verter "injurias", decir "mentira tras mentira", "acusaciones sin acreditar", aunque, al mismo tiempo, tal y como recoge ABC, reconocen su derecho a mentir en la estrategia de defensa. De las dos páginas que le dedica EL PAÍS a la noticia del día —EL MUNDO, ocho, más el editorial—, media es para contar las reacciones del Gobierno y del PSOE a la declaración. Dice que vivieron la jornada "con indignación". Recalca que "Sánchez no está citado ni como testigo en el caso y el principal partido del Gobierno tampoco está investigado por financiación ilegal". A continuación, reactivan la teoría del lawfare, señalando el "enfado notable" con el fiscal Luzón y con el propio tribunal por permitir que Aldama lanzara, durante casi cuatro horas, acusaciones que no están siendo juzgadas en este caso. Por ahora, el presidente del Gobierno no ha movido ficha en los tribunales; el amparo lo pide el PSOE. Y esto, para Feijóo, es una prueba de que "entonces, de inventada, nada". Dice el editorialista de LD que "ya estuviera Sánchez en la inopia mientras su entorno político más cercano se entregaba a tan escandalosa corrupción, ya estuviera en el ajo, el presidente del Gobierno debe presentar su dimisión. A la postre, lo único que diferencia a estas dos únicas posibilidades es que, en la primera, Sánchez tendría simplemente que dimitir por su responsabilidad política in eligendo e in vigilando, mientras que, en la segunda, el presidente tendría que dejar la poltrona, pero para pasar a sentarse en el banquillo". En el PP consideran que la legislatura es "irreconducible" y, por eso, según VOZPÓPULI, Génova estaría preparándose ya para una "jugada electoral" que supondría un adelanto en primavera.

Begoña Gómez denuncia a Vito Quiles

¿Cómo es posible que Begoña Gómez no lleve escolta? Es la pregunta que La Moncloa debería aclarar después del altercado protagonizado ayer por la esposa del presidente y Vito Quiles. Hoy, la prensa hace un relato de los hechos que no pueden ser contrastados porque no hay imágenes de la secuencia completa, sin cortes. Desde el entorno de Sánchez aseguran que el vídeo está editado, que grabó en el interior de un establecimiento privado y que fue justo ahí donde se habría producido una "agresión" que no explican en qué consiste, si física o verbal.

Lo que sí reflejan las imágenes es a Vito Quiles preguntando a Begoña por los casos de corrupción en los que está envuelta; a ella, nerviosa, caminando de un lado para otro mientras habla por teléfono, y a dos amigas apartando a Quiles, de manera poco ortodoxa también, agarrándolo desde atrás por el cuello, como si le hiciese un "mataleón". EL MUNDO, que, como EL PAÍS, califica los hechos de "acoso", dice que esta mujer es Lourdes Solís, miembro de la ejecutiva federal del PSOE, que ha acompañado al presidente en momentos clave, como en las negociaciones con Junts o manifestaciones del 8-M. La otra es Blanca de Juan, "vinculada académicamente a la Universidad Complutense", en la que Begoña dirigió el famoso máster y coordinó la cátedra. El PSOE acusa al PP de financiar a Vito Quiles. Sarah Santaolalla dijo en TVE, en el programa de Jesús Cintora, que "este señor, en Estados Unidos, no estaría vivo"; después matizó que "políticamente". La izquierda, en bloque, ha utilizado este sospechoso incidente para tapar lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo en el Tribunal Supremo y olvida los escraches a Soraya Sáenz de Santamaría, Rosa Díez, Cristina Cifuentes o a Ana Botella, cuando su marido, José María Aznar, era presidente del Gobierno, y La Sexta le perseguía hasta cuando iba a la peluquería.