Jordi Évole y Alfonso Reyes protagonizaron un tenso intercambio de reproches en la red social X a raíz de la entrevista al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se emitió anoche en Lo de Évole. El conflicto estalló cuando el exbaloncestista publicó un mensaje muy crítico en el que, sin necesidad de mencionar directamente al periodista, cuestionó con dureza la línea editorial del programa de La Sexta.

Reyes manifestó su indignación con unas palabras que no dejaron lugar a dudas sobre su destinatario: "Me suliveyan los bufones de risa floja, lacayos del poder, fracasados en taquilla, que hacen el caldo gordo en sus programas a criminales y condenados y sólo se acuerdan de las penalidades cuando gobiernan los otros". Con esta afirmación, el exjugador puso el foco en la falta de imparcialidad que, a su juicio, caracteriza el espacio de Évole, sugiriendo que este actúa como una suerte de relaciones públicas para figuras del poder afines a su ideología.

La respuesta de Évole no se hizo esperar, citando el mensaje de Reyes y replicando: "Todo bien, Alfonso. Solo una cosa: lo de la risa floja es una enfermedad. Se llama cataplejia, relacionada con la narcolepsia. No es por hacerme la víctima. Bastante me jode a mí tenerla. Ah, y la próxima vez me nombras. No seas tan cobarde, que mides un metro más que yo". De esta forma, Évole recurrió hábilmente a su dolencia crónica para desviar el debate político hacia un terreno personal y sensible, una maniobra que le permitió eludir las acusaciones de "servilismo" mencionadas por Reyes.

Sin embargo, el tono de superioridad moral no amilanó al exjugador de baloncesto, quien cerró el cruce de declaraciones con una réplica que desmontó la estrategia de defensa del periodista. "Si te has dado por aludido es que no voy tan desencaminado con la definición. Se puede tener cataplejia y risa floja, no son excluyentes. Incluso se puede tener risa floja sin más. Cobarde no he sido nunca, no voy a empezar a serlo ahora. Y por favor, la coma del vocativo", sentenció Reyes, quien incluso se permitió darle una lección de gramática a Évole.

A pesar de que el enfrentamiento evidenció la brecha de valores, el entorno mediático de su misma órbita se apresuró a cerrar filas en torno al presentador de Atresmedia. Fue el caso de Xabier Fortes, conductor de La Noche en 24 Horas de RTVE, quien intervino para respaldar a su colega con un complaciente: "Muy bien dicho, Jordi", acompañado de emoticonos de aplausos.