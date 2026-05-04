El juez Zamarriego pide al PSOE de Cantabria los pagos a Leire Díez

El magistrado instructor de la causa que investiga a la fontanera Leire Díez, Arturo Zamarriego, ha ordenado al PSOE de Cantabria que le entregue los supuestos pagos que este habría realizado a Díez.

Leire Díez se encuentra siendo investigada junto al empresario Javier Pérez Dolset por haber realizado supuestas investigaciones ilegales a jueces y altos mandos policiales que se encuentran investigando la presunta corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Además, esta habría intentado sobornar a fiscales y otros mandos de la Guardia Civil con el objetivo de tapar la corrupción socialista. Por ello, está acusada de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.

"Se acuerda la diligencia instructora solicitada por la acusación popular Hazte Oír consistente en oficiar al Partido Socialista Obrero Español por conducto de la Unidad adscrita de Policía Judicial a fin de que en el plazo de diez días informe a este Juzgado sobre el concepto por el que el PSOE Cantabria abonó la cantidad total de 15.612,04 euros brutos como periodista a la investigada Dª. María Leire Díez en régimen mercantil en el ejercicio 2017, si sobre dicha actividad existió algún contrato previo de algún tipo y se emitió factura, aportando dichos documentos, e informe sobre la forma en que se efectuó el pago (en efectivo, ingreso o transferencia bancaria con indicación del número de cuenta)", ordena Zamarriego en un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital.

En este mismo auto, el magistrado considera que "no ha lugar" a incluir en la causa la información recogida acerca del caso que investiga las supuestas actividades ilícitas del hermano del presidente del Gobierno, que se encuentra a la espera de juicio oral en la Audiencia Provincial de Madrid.

En otro auto al que también ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado desestima definitivamente aceptar a José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre como acusaciones particulares contra Leire Díez después de que estos se sintiesen víctimas de las actividades presuntamente ilícitas de la fontanera del PSOE.

En este, además, desestima la declaración como testigo del exdirector de comunicación de la formación socialista Ion Antolín, que estuvo presente en las reuniones a las que habría asistido Díez a Ferraz. Fuentes jurídicas conocedoras del caso ya han adelantado a Libertad Digital que recurrirán esta negativa de Zamarriego alegando que "han declarado Santos Cerdán y Antonio Hernando por estar en las reuniones; lo lógico es que también declare Antolín".

Además, Zamarriego ha denegado la petición por parte de Javier Pérez Dolset de que se anulen las grabaciones aportadas por el fiscal Ignacio Stampa a la causa; en las que Leire Díez le ofrecía volver a un puesto en la Fiscalía Anticorrupción, que está más remunerado que su actual trabajo.