Las mofas de Mónica García con el "relaxing cup" de Ana Botella le estallan tras su inglés en Canarias

La ministra de Sanidad, Mónica García, vuelve a estar en el centro de la polémica después de que se haya recuperado un antiguo mensaje en redes sociales en el que ironizaba sobre el inglés de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella. La publicación ha reaparecido apenas un día después de la accidentada comparecencia de la dirigente de Más Madrid ante periodistas internacionales durante la crisis sanitaria del crucero MV Hondius, donde sus dificultades con el idioma quedaron en evidencia.

El contraste entre ambas escenas ha desatado una oleada de críticas en redes sociales, especialmente entre usuarios que recuerdan cómo sectores de la izquierda convirtieron durante años el famoso "relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor" en símbolo de mofa política. Ahora, la situación se ha girado contra la propia ministra.

Del "café con leche" al "well… eee…"

La escena tuvo lugar este lunes durante la comparecencia del Gobierno en Canarias para informar sobre la gestión del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius. Tras leer una intervención preparada en castellano e inglés, Mónica García comenzó a tener serias dificultades cuando varios corresponsales extranjeros formularon preguntas improvisadas.

La ministra tuvo que detenerse en varias ocasiones, pedir ayuda a sus compañeros y apoyarse en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y en el secretario de Estado Javier Padilla, que actuaron prácticamente como traductores improvisados durante parte de la comparecencia.

Las pausas constantes, los titubeos y frases inconexas como "monitoring all the people" o "all the protocols will be assessed" provocaron una rápida reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios criticaron la imagen ofrecida por el Ejecutivo en una comparecencia internacional sobre una crisis sanitaria.

La hemeroteca golpea a la ministra

Horas después comenzó a circular un antiguo mensaje publicado por la propia Mónica García en el que se burlaba del inglés de Ana Botella tras su célebre intervención en 2013. Aquel episodio fue utilizado durante años como arma política y mediática contra la exalcaldesa popular.

Relaxing cup of café con leche in 100 Montaditos. pic.twitter.com/JIAlA1FOO6 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 29, 2021

La recuperación de ese mensaje ha provocado acusaciones de hipocresía contra la ministra de Sanidad. Muchos usuarios recuerdan ahora cómo desde la izquierda se ridiculizó durante meses a Botella por su pronunciación en inglés mientras que, en esta ocasión, dirigentes y medios afines han tratado de minimizar las dificultades lingüísticas de Mónica García.

El episodio también ha vuelto a abrir el debate sobre el nivel de preparación internacional de algunos miembros del Gobierno, especialmente en comparecencias oficiales ante medios extranjeros donde la comunicación resulta clave para transmitir seguridad y solvencia institucional.

Críticas por la imagen exterior del Gobierno

Más allá de la anécdota lingüística, la oposición y numerosos usuarios en redes han criticado que el Ejecutivo improvisara una comparecencia internacional sin garantizar que la ministra pudiera responder con fluidez a las preguntas de los periodistas.

La situación resultó especialmente llamativa porque el Gobierno trataba precisamente de defender su gestión de la crisis del Hondius y transmitir una imagen de control ante la comunidad internacional. Sin embargo, la escena acabó desviando completamente el foco hacia las dificultades idiomáticas de la ministra. La hemeroteca, una vez más, ha terminado convirtiéndose en el principal problema político para quien años atrás utilizó el nivel de inglés de una adversaria como motivo de burla pública.