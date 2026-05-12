Los sindicatos de docentes colapsan Barcelona e Illa se va a California

Barcelona ha sufrido un martes caótico por las protestas de los docentes de la enseñanza pública y también de la concertada. Los sindicatos de la pública exigen un aumento de sueldo de 400 euros al mes y los de la concertada reclaman las mismas condiciones que sus compañeros de la pública. Entre unos y otros han tomado el centro de la capital catalana después de cortar los principales accesos a la ciudad y provocar colas kilométricas.

La de este martes ha sido la primera jornada de un ciclo de movilizaciones que incluye dos huelgas más en toda Cataluña los próximos 27 de mayo y 5 de junio, más otros dos días más de paros en cada zona educativa de la región. La consejera de Educación, Esther Niubó, ha convocado a los sindicatos para este jueves, pero el principal de ellos, USTEC (Unió Sindical de Treballadors i Treballadores d'Ensenyament de Catalunya) pone reparos porque también han sido convocados representantes de UGT y CCOO.

La Generalidad alcanzó un acuerdo con UGT y CCOO el pasado marzo que el resto de sindicatos rechaza. En dicho pacto se prevé un aumento de 200 euros más al mes para los docentes, lo que implica un gasto de 2.000 millones. USTEC, de orientación independentista y vinculado a ERC, se opone al considerar que la subida no es suficiente y exige el doble, 400 euros, una cantidad que según la Generalidad es una propuesta "maximalista" que no ayuda a acercar posiciones. USTEC cuenta con el respaldo de otros sindicatos como el también separatista Intersindical, Professors de Secundària y la CGT. Los profesores de la concertada, por su parte, se agrupan en la federación de enseñanza de USOC, la Unión Sindical Obrera de Cataluña.

Hermanamiento con California

A pesar de la crisis desatada en la enseñanza en Cataluña, agudizada por la infiltración fallida de dos agentes de los Mossos en una asamblea de docentes, Salvador Illa ha decidido mantener su agenda y viajar a los Estados Unidos para celebrar el 40 aniversario del hermanamiento de Cataluña y California, una "gesta" de la política exterior de Jordi Pujol que el presidente socialista celebra en la línea de intentar convertirse en el sucesor político del pujolismo.

Illa ha volado este martes hacia San Francisco con la intención de reimpulsar la relación con California, vender a las empresas tecnológicas la oportunidad de invertir en Cataluña y reunirse con los ciudadanos españoles que ocupan puestos de responsabilidad en compañías como Microsoft y Google.