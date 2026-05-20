El Gobierno abre la puerta a un referéndum sobre Treviño a preguntas del PNV

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha abierto la puerta a la celebración de un referéndum en el enclave de Treviño, encajado en la provincia de Álava y perteneciente a Burgos. Cuando el diputado del PNV Mikel Legarda le ha preguntado si autorizaría esta consulta, culminando así una vieja aspiración nacionalista, Torres ha respondido que es viable "jurídicamente".

"La respuesta es clara, es jurídicamente posible", ha contestado el ministro, que a renglón seguido ha explicado que previamente "hay que ir cumpliendo los pasos que exigen darse" en el marco del ordenamiento jurídico en vigor y contar antes de nada con los "imprescindibles" informes de las administraciones implicadas.

El diputado del PNV no ha quedado satisfecho y ha calificado de "brumosa" la respuesta del ministro para pasar luego a repasar las reivindicaciones de los habitantes de este territorio: "¿No sería mejor preguntar directamente a los treviñeses qué quisieran hacer con sus vidas?".

El titular de Política Territorial ha reconocido a Legarda que "no le falta razón lógica a su planteamiento", pero ha replicado que "lo que ocurre es que el ordenamiento jurídico lo que marca es que es preciso que haya previamente un informe favorable de la Diputación de Burgos y también un informe favorable de la Junta de Castilla y León para que esto se pueda realizar".

El ministro ha explicado que el Gobierno está dispuesto a actuar dentro de sus competencias, aunque ha insistido en que existen pasos previos "preceptivos y absolutamente necesarios" avalados además por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

"Para que un municipio llegue a una comunidad autónoma es preciso que salga de otra", ha señalado Torres, que ha insistido en la "necesidad" de contar con los informes favorables de las administraciones implicadas.