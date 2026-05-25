La UCO señala a Begoña Gómez por la contratación irregular de Deloitte para su cátedra: "Participó directamente"

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) señala directamente a la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez por la contratación irregular de Deloitte para su cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid: "Participó directamente".

Deloitte participó como proveedor de servicios a través de dos contratos con la UCM relacionados con la cátedra que le adjudicaron por un total de 78.648,79 euros, principalmente para asesoría técnica en el desarrollo de un software/plataforma digital destinada a medir el impacto social y sostenibilidad en pymes. Se le adjudicó un contrato menor en 2022 por 14.999 € + IVA. Cabe destacar que se organizó un proceso con invitación a tres empresas, pero Deloitte presentó su oferta en 24 horas. Posteriormente, se le adjudicó otro contrato de 60.500 € (IVA incluido) para "asistencia y asesoría técnica y tecnológica" en la creación de la plataforma. Deloitte declaró en sede judicial que su rol fue de soporte y asesoría a la oficina del proyecto, pero no creó ni tuvo acceso directo al software.

El informe de la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que "teniendo en cuenta las condiciones de los contratos adjudicados a Deloitte, así como el proceso de desarrollo de la Plataforma que se desprende de las comunicaciones analizadas, se observa discordancia entre los plazos formales de ejecución de ambos contratos respecto al periodo real en el que Deloitte desempeñó las funciones acordadas en el marco de este proyecto. En síntesis, se observa un desarrollo continuado de las funciones de asesoramiento y apoyo a la oficina de proyecto a partir de los primeros contactos mantenidos —previos a la invitación de ofertar para el contrato menor—, en los que ya se preveía un desarrollo general por parte de Deloitte".

"Del conjunto de elementos expuestos, se infiere que la continuidad de los servicios de Deloitte más allá de diciembre de 2022 —plazo fijado para la ejecución del contrato menor— es una cuestión prevista de antemano, articulándose la licitación de un segundo contrato que acabaría de dotar de un marco contractual a los servicios prestados. Sin embargo, se configura como una vía para dotar de procedimiento a una decisión —la contratación de Deloitte— y unos hechos consumados — la prestación de los servicios—, a los únicos efectos de su apariencia formal", añade.

"En definitiva, el desempeño real de las labores asignadas a Deloitte resulta plenamente discordante con los plazos de ejecución formales de los contratos adjudicados. Destaca especialmente: (i) el inicio de los trabajos y su integración en el equipo de desarrollo con anterioridad a la adjudicación formal del contrato menor; (ii) la continuidad ininterrumpida de las mismas pese a haberse finalizado el periodo de ejecución del contrato menor, incluso una vez ya facturado el servicio, sin ni siquiera haberse publicado el procedimiento abierto simplificado; (iii) el aparente cese de las tareas asignadas a Deloitte con anterioridad incluso al anuncio, adjudicación, formalización e inicio del plazo de ejecución del procedimiento abierto simplificado, que se desprende de la ausencia de hitos posteriores a julio de 2023 con participación de Deloitte , habitual hasta ese momento, y (iv) la facturación y pago en el marco del expediente abierto simplificado, adelantando la finalización de la ejecución respecto al plazo estipulado, pese a estar pendientes tareas que formaban parte del objeto del contrato —como es el acompañamiento a pymes en el proceso de alta que finalmente no se llevó a cabo—", subraya.

El papel de Begoña Gómez y su asesora

La UCO indica que Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa, "era conocedora del contenido de la propuesta de Deloitte a la Cátedra, previo a la tramitación del contrato menor. Por otra parte, fue partícipe en la gestión administrativa necesaria para justificar la facturación relativa al procedimiento abierto simplificado, dado que en ese momento, diciembre de 2023, Blanca de Juan se había desvinculado profesionalmente de la UCM. Adicionalmente, fue conocedora de la prestación continuada de los servicios por parte de Deloitte tras la finalización del plazo de ejecución del contrato menor y hasta el 27.06.2023".

"Begoña Gómez, como Directora de la Cátedra y principal propulsora del proyecto, participó directamente en la determinación previa a la tramitación del contrato menor de las condiciones en las que se basarían los servicios a prestar por Deloitte. Además, era conocedora del inicio en el desempeño de esas funciones por parte de la consultora con antelación a la tramitación del contrato menor. Por otra parte, es partícipe en la supresión en la adenda a formalizar del acuerdo real alcanzado con Deloitte, promoviendo además que ambos expedientes se rigieran por esas condiciones pactadas de antemano. En ese sentido, destacan entre los trámites administrativos asumidos directamente (i) la firma de la memoria justificativa y la conformidad de la factura relativa al contrato menor, así como (ii) la firma del PPT del procedimiento abierto simplificado, acorde con las condiciones pactadas de antemano", afirma.

"En todo caso, pese a darse la conformidad a la factura correspondiente al procedimiento abierto simplificado por parte de José Manuel Ruano, Begoña Gómez se encuentra al tanto de los trámites llevados a cabo para justificar dicha facturación. Todo ello siendo consciente del alcance real de los servicios por parte de Deloitte y, especialmente, de la continuidad de estos más allá de la finalización del plazo de ejecución del contrato menor hasta el 27.06.2023", concluye.

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