El nuevo canal de televisión impulsado por SIETE, siglas de Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo SL, comenzará sus emisiones en la TDT en un plazo máximo de seis meses. El proyecto llegará con una apuesta basada en programación original, producción nacional y la incorporación de "grandes profesionales" del ámbito de la comunicación.

La compañía, adjudicataria de una de las licencias de televisión concedidas por el Gobierno en el concurso público de 2025, ha explicado que el lanzamiento de esta cadena supondrá el primer paso de una estrategia más amplia para desarrollar una futura plataforma audiovisual de contenidos.

Desde el consorcio recuerdan que, desde finales de los años 80, diferentes operadores privados han obtenido licencias nacionales de televisión mediante concursos públicos impulsados por distintos gobiernos. En este contexto, SIETE defiende que su llegada se enmarca dentro de la evolución natural del sector audiovisual español.

La cadena no tiene nombre

Por el momento, la nueva cadena todavía no tiene nombre definitivo. La empresa asegura que su intención es construir un espacio abierto a creadores de contenidos de perfiles diversos, con el objetivo de desarrollar un ecosistema adaptado a las nuevas formas de consumo audiovisual y a las múltiples ventanas digitales surgidas en los últimos años.

🔴 📺 'TeleSánchez' comenzará a emitir en menos de 6 meses pero aún no tiene nombre. ¿Cuál le pondrías?https://t.co/92NfxizwEq — Libertad Digital (@libertaddigital) May 26, 2026

La estrategia del grupo sitúa el entorno digital como eje principal de distribución. Según la compañía, el proyecto nace con vocación multiplataforma y sin cerrar la puerta a futuras alianzas o acuerdos de difusión. "Ninguna vía está descartada y ninguna alianza será ignorada", señalan desde SIETE, que define la "apertura de miras" como uno de los pilares del proyecto.

La nueva cadena pretende competir en el panorama audiovisual nacional junto a los grandes operadores generalistas. Para ello, prepara una parrilla centrada en la actualidad, el directo y los contenidos de producción propia, con un enfoque amplio dirigido a espectadores interesados en seguir la información y la actualidad diaria desde distintas perspectivas.

En relación con su línea editorial, el grupo subraya que uno de los elementos clave será la presencia de reconocidos comunicadores al frente de programas propios. La empresa asegura que buscará perfiles diversos y evitará una línea uniforme tanto en lo generacional como en lo estético o editorial. Según explican, el objetivo es construir un espacio "diverso y plural" donde cada profesional pueda desarrollar su discurso "con plena independencia".

El calendario está marcado por los plazos legales fijados para la concesión de la licencia, que obligan a iniciar las emisiones antes de seis meses. La compañía reconoce que uno de los principales desafíos será diseñar y poner en marcha toda la estructura de producción en un periodo reducido de tiempo.

Además, SIETE ya ha incorporado al primer responsable vinculado públicamente al proyecto. Luis Morales Losada se sumará como Production Manager, aportando experiencia en la puesta en marcha de empresas audiovisuales y en áreas relacionadas tanto con la producción como con la difusión de contenidos.

La empresa está administrada por Andrés Varela Entrecanales y mantiene vínculos con accionistas de Prisa agrupados en torno a Global Alconaba.

La nueva licencia de TDT concedida a José Miguel Contreras vuelve a situar al productor y empresario audiovisual en el centro del foco mediático y político. Contreras, que salió de Prisa en febrero de 2025 tras su choque con Joseph Oughourlian, llevaba tiempo trabajando en la idea de lanzar una televisión en abierto, un proyecto que ya había intentado impulsar durante su etapa como responsable de contenidos de Prisa Media. Ahora, sus deseos se han hecho realidad.