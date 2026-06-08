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España

La Fiscalía pide la absolución de David Sánchez y de los otros 10 acusados

Su petición supone una ratificación de su criterio, pues ya pidió el archivo del procedimiento.

Su petición supone una ratificación de su criterio, pues ya pidió el archivo del procedimiento.
El hermano del presidente del gobierno David Sánchez (c), Miguel Ángel Gallardo, ex líder del PSOE extremeño, y Elisa Moriano Morales, este jueves en la Audiencia de Badajoz. | EFE

La Fiscalía ha pedido la absolución para los once acusados en el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al entender que, de la instrucción practicada y de las pruebas objeto del juicio, "no están acreditadas las acusaciones".

Su petición supone una ratificación de su criterio, pues ya pidió el archivo del procedimiento y elevó su solicitud de absolución en su informe provisional ante la sala.

La fiscal de este proceso, Begoña García Boró, ha elevado a definitivo este informe tras el turno de las siete acusaciones populares, que mantienen sus peticiones de prisión para David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo por presuntos delitos de tráfico de influencias en concurrencia con la prevaricación.

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