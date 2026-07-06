El editorial de Carlos Cuesta: "Si la Kitchen era grave, ¿cómo es de grave esto?"

"Las cloacas son mucho más cloacas de lo que nos habíamos pensado". Así ha arrancado este lunes Carlos Cuesta su editorial en La Noche de Cuesta, de esRadio. El periodista ha asegurado que los últimos datos conocidos apuntan a una trama cada vez mayor.

En su análisis, Cuesta ha recordado que las primeras informaciones sobre las cloacas del PSOE apuntaban a ataques dirigidos contra el juez Juan Carlos Peinado, la juez Beatriz Biedma, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, el teniente coronel Balas o a periodistas que investigaban distintos casos de corrupción. "Era una cloaca diseñada para proteger a Pedro Sánchez, diseñada por Pedro Sánchez y diseñada con gente de primera línea, todos ellos que representaban a Pedro Sánchez. Pero lo que estamos descubriendo ahora, a medida que avanza la investigación, es de una gravedad brutal", ha resumido.

Entre esas novedades, Cuesta ha incidido en la aparición de la figura de Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridad. Según ha explicado, José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo una reunión con ella pocos días antes de la detención de Julio Martínez. Un encuentro que, a su vez, Cuesta ha situado en las mismas fechas en las que Leire Díez, la fontanera del PSOE, acudió a declarar ante la sede judicial.

"Vamos, que están exactamente en el mismo mejunje Zapatero, Aina Calvo y Leire Díez. En las mismas fechas la una aparecía en sede judicial, volvía, hablaba con Zapatero, volvía a ver la famosa rueda de prensa de Leire Díez, la seguía José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis entraba en escena, hacía comentarios en un chat sobre lo que estaba ocurriendo, hablaba de nosotros en primera persona del plural cuando se refería a lo que estaba haciendo Leire Díez, y en medio de todo eso, Aína Calvo, secretaria de Estado de Seguridad", ha esquematizado.

Para el periodista, esa coincidencia temporal resulta especialmente relevante porque la secretaria de Estado de Seguridad es la mano derecha "absoluta" del ministro del Interior en la coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil. "Pensar que Aina Calvo hace algo sin conocimiento de Fernando Grande-Marlaska no es que sea digno del mayor récord Guinness de imaginación. No, no, es digno de la mayor inocencia básicamente estúpida que nadie se pueda imaginar. Y máxime, si es relacionado nada más y nada menos que con Zapatero", ha dicho.

Según ha explicado Cuesta, en las funciones de Aina Calvo está la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Vamos, que es la persona que manda sobre la Guardia Civil, sí, de facto sí, pero también sobre la Policía Nacional. La aparición de esta persona, Aina Calvo, demuestra que la cloaca había penetrado en la Fiscalía General, sí, en la Guardia Civil, sí, y en la Policía Nacional, en su cúpula, sí", ha afirmado.

Tras eso, el presentador ha dado paso a unas declaraciones del ministro Óscar López que ha sido uno de los últimos en defender la actuación del Ejecutivo y más especialmente de la directora general de la Guardia Civil. "Yo creo que lo que dañó a la Guardia Civil fue el caso Kitchen en su día. Fue un Gobierno que utilizó las herramientas del Estado para perseguir a rivales políticos, para destruir pruebas que les acusaban y por eso está siendo juzgado. Mercedes González es una extraordinaria directora de la Guardia Civil y tiene todo el respaldo y el apoyo del Gobierno", ha incidido el ministro.

Cuesta ha coincidido con López en que el respaldo del Ejecutivo a González "está fuera de dudas". Sin embargo, ha matizado la mención del ministro al caso Kitchen. "¿Kitchen qué fue? Una cloaca. Pero fue una cloaca de ámbito muy reducido. ¿Qué era lo que buscaba? Eliminar las pruebas que podían relacionar a Luis Bárcenas con Mariano Rajoy. Este era el objetivo de la Kitchen. ¿Aquí que se buscaba? Pues eliminar todas las pruebas o incluso los propios investigadores, ya fueran jueces, fiscales anticorrupción, agentes de la UCO, periodistas, anularlos profesionalmente o lo que hiciera falta, con tal de que se consiguieran frustrar todos los casos de investigación judicial y policial que se estaban desarrollando contra el Partido Socialista", ha diferenciado.

¿Y qué incluía eso?, se ha preguntado Cuesta: "Pues el caso Mascarillas, sobre el cual hay anotaciones por todas partes en las agendas de Leire Díez. El caso Zapatero, sobre el que también hay anotaciones. El caso de Tito Berni, también se habla de él. El caso evidentemente de Begoña Gómez, la mujer del presidente. El caso de David Sánchez, hermano del presidente. Ya llevo cinco, ya llevo cinco. El caso de obras públicas, ya llevo seis. La trama SEPI, ya llevo siete. La pieza de finanzas del Partido Socialista, ya llevo ocho. El rastro del Delcygate, ya llevo nueve. Por tanto, si la Kitchen era grave, que lo era, ¿cómo es de grave esto? Esto es una auténtica barbaridad, una auténtica barbaridad".