Juanma Moreno, en esRadio: "Todo parece indicar que ha sido un cable eléctrico"

El incendio forestal de Los Gallardos ha generado varias víctimas y desaparecidos, convirtiéndose en uno de los mayores declarados en Andalucía. En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha intervenido en el programa Es La Mañana de Federico, en esRadio, donde ha detallado que "tenemos 23 personas sin localizar, que es lo más nos preocupa", incidiendo en que desde la Junta están tratando de encontrarlas entre quienes han sido reubicados en albergues. Del mismo modo, Moreno ha destacado que en estos momentos "estamos muy pendientes también de la evolución del propio incendio".

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Así las cosas, el presidente andaluz ha asegurado que "todo parece indicar que ha sido un cable eléctrico el que ha producido este incendio, que se ha declarado en una zona muy escarpada, por lo que no hemos podido meter maquinaria pesada y donde, además, el fuego ha corrido con la masa vegetal derivada de las lluvias del invierno". Por ello, Moreno ha lamentado el deplorable estado de las infraestructuras.

🔴 Juanma Moreno en @eslamananadeFJL sobre el posible origen del incendio de Los Gallardos (Almería): "No es el primer incendio originado por estas causas" 🎙️ @JuanMa_Moreno en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/b641BgNs1G — esRadio (@esRadio) July 10, 2026

Del mismo modo, Moreno ha explicado que "no lo sabemos, pero normalmente el tendido eléctrico que hay allí suele ser de alta intensidad". De hecho, ha recordado que "no es el primer incendio que se ha iniciado por estas causas" , señalando además que "en otras ocasiones hemos iniciado expedientes sancionadores a muchas de las compañías eléctricas, especialmente también a Red Eléctrica, cuando hay un mantenimiento que consideramos deficiente".

🔴 Juanma Moreno sobre el mantenimiento de las infraestructuras por el posible origen del incendio por un cable eléctrico: "Hay un mantenimiento que consideramos deficiente" 🎙️ @JuanMa_Moreno en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/Xbt03CXiRd — esRadio (@esRadio) July 10, 2026

Así, Moreno ha incidido en que "hemos recordado que esas infraestructuras son fundamentales, porque pueden ocasionar incendios y también porque no generan costes económicos". Del mismo modo, ha explicado que "la falta de información de la que disponemos es permanente, donde no existe rigor ni una información precisa ni transparente sobe cuál es la situación y el mantenimiento de estas infraestructura. Asimismo, ha recordado que, aunque tenía que tomar posesión del Gobierno de la Junta de Andalucía, ha declarado que "el momento político no puede condicionar la emergencia".

🔴 Juanma Moreno sobre la suspensión de la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz: "El momento político no debe condicionar la emergencia" 🎙️ @JuanMa_Moreno en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/tdo1xCRiyF — esRadio (@esRadio) July 10, 2026

Víctimas extranjeras

Por otra parte, Moreno ha lamentado además que buena parte de las víctimas son británicas y belgas. Al respecto, el presidente andaluz ha explicado que "es una zona muy frecuentada por extranjeros, especialmente por belgas y británicos". Así, ha detallado que "de los once fallecidos que tenemos confirmados entendemos que cuatro de ellos son británicos, porque en el coche calcinado el volante está a la derecha".