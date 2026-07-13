Huelga en Renfe el 15 de julio: estos serán los servicios mínimos

El Sindicato Ferroviario tiene previsto para el próximo miércoles 15 de junio la segunda jornada de huelga de 24 horas en Renfe, tras la llevada a cabo el pasado lunes 29 de junio, para la que el Ministerio de Transportes establece unos servicios mínimos de al menos el 66 % en media distancia y el 73 % en alta velocidad.

El sindicato argumenta que se está incumplimiento los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 entre el Ministerio de Transportes y la representación legal de los trabajadores, que entonces permitieron la desconvocatoria de la huelga prevista en Renfe. El colectivo incide asimismo en el "abandono premeditado" del servicio de Mercancías por su pretensión de "regalarlo" a la empresa Medway, filial de la compañía suizo-italiana MSC.

La huelga del pasado 29 de junio transcurrió con un "reducido" seguimiento del 1,83 %, según Renfe, que este jueves recordó que el servicio pudo operarse "con normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria".

Servicios mínimos

Durante esta jornada de huelga, en la que hay 343 trenes de alta velocidad y larga distancia programados, podrían verse afectados 94, mientras que de los 650 operados en media distancia, se cancelarán un total de 234.

En cualquier caso, los servicios mínimos serán del 73 % de los trenes de alta velocidad, el mismo porcentaje que en la jornada de parón convocada en junio, y un 66 % de los trenes de media distancia, un punto más que en aquella ocasión.