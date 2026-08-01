El separatismo moja pan con la invasión de Ceuta

El separatismo ha olido sangre. La invasión marroquí de Ceuta se interpreta en los ambientes independentistas como una oportunidad de oro, una señal para reactivar el movimiento por la independencia ante el riesgo que supone lo que califican sin medias tintas como un "Estado fallido", incapaz de proteger sus fronteras y a sus ciudadanos. Hay incluso quien ve inevitable una pronta y desordenada evacuación de Ceuta y Melilla mientras ambas ciudades son ocupadas por Marruecos.

El control de la inmigración y las fronteras es el nuevo banderín de enganche de Junts y de Aliança Catalana mientras que ERC trata de cocer una respuesta que no resulte ofensiva para el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien creen que pueden exprimir todavía más.

Oriol Junqueras es un hombre de respuestas rumiadas. No así Carles Puigdemont, quien tiene muy clara la oportunidad que supone para el catalanismo la debilidad del sanchismo.

La predicción de Puigdemont

"Al Gobierno español Europa le pasará la factura de una regularización masiva de inmigrantes que muchos gobiernos europeos consideran mal hecha y descontrolada (porque las cifras iniciales no tienen nada que ver con las finales). Lo que los catalanes no podemos aceptar es que esta factura también la paguemos nosotros. Propusimos la delegación de todas las competencias en materia de inmigración, que PP, Vox y Podemos se pusieron de acuerdo para rechazar, precisamente para tener las herramientas para evitar que crisis como las de Ceuta y Melilla nos impacten sobre nuestros servicios públicos, cada día más insuficientes para atender las necesidades de los catalanes", escribía Puigdemont a las pocas horas del comienzo de la gran invasión.

Nogueras y la vanidad

Su portavoz en Madrid, Miriam Nogueras, también se pronuncia al estilo del prófugo, con largas parrafadas en la red social de Musk. "El Estado español es una amenaza para las fronteras de la Unión Europea y se ha mostrado ante el mundo como un Estado incapaz de controlar e integrar los flujos migratorios, como ve todo el mundo con el caso de Ceuta".

En un alarde de prepotencia difícil de superar, la dirigente separatista añade que "en Junts tenemos soluciones. Cataluña, nación milenaria europea y frontera natural del continente es el último dique de contención europeo ante la grave irresponsabilidad de España. (...) Allá donde el Estado español pone en riesgo el espacio Schengen, Cataluña puede actuar como garante".

Según Nogueras, "es en este punto que Cataluña debe volver a actuar con sentido de Estado, como lo hizo hasta 2017. En la tradición política de las relaciones internacionales la 'raison d'État' no debería entenderse como la arbitrariedad del poder, sino como la capacidad de ordenar la acción política alrededor de los intereses permanentes de una nación: su seguridad, continuidad, prosperidad y posición internacional".

Tras este párrafo estilo IA, Nogueras aclara que "para los catalanes eso significa dejar de limitarnos a reaccionar ante la agenda española y actuar como una fuerza de gobierno nacional: anticipar los riesgos, construir alianzas europeas y disponer de las herramientas estratégicas para que Cataluña proteja a sus ciudadanos y ejerza las responsabilidades como un Estado libre de Europa".

Orriols y las porras del 1-O

Als catalans ens colpejaven amb porres i ens disparaven pilotes de goma per votar en un referèndum... Heu vist porres o pilotes de goma a Ceuta? És urgent desempellegar-nos d'aquest estat que permet la violació reiterada de les seves fronteres...#SalvemCatalunya — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) July 31, 2026

Mucho más directa y sencilla se ha mostrado la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols. En X ha abogado por desembarazarse de España no sin antes expresar un cierto resentimiento: "A los catalanes nos golpeaban con porras y nos disparaban pelotas de goma por votar en un referéndum. ¿Habéis visto porras o pelotas de goma en Ceuta? Es urgente despegarnos de este Estado que permite la violación reiterada de sus fronteras". La etiqueta "SalvemCatalunya" acompañaba el mensaje.