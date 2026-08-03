Un experto apunta a Mohamed VI como responsable de la invasión de Ceuta: "Ha querido que ocurra"

Enrique Navarro, experto en defensa internacional, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para analizar las amenazas de Marruecos a España después de la invasión de más de 50.000 inmigrantes a Ceuta y a Melilla. Algo que, a su juicio, ha ocurrido porque el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha "querido que ocurra".

"Si miramos la zona de Ceuta y sus alrededores, es quizá la de mayor desarrollo industrial y económico de Marruecos. Por tanto, esos jóvenes que se abalanzan sobre la ciudad no vienen de los pueblos cercanos; tienen que ser desplazados hasta allí porque, como ya sabemos, en el interior es una marcha nueva y organizada. Lo que ocurre es que en el año 1975 no había redes sociales y había otra manera de dar órdenes. Hoy en día todo esto permite ser mucho más sofisticado y, en el fondo, se utilizan los sentimientos de estos jóvenes, cuya ilusión, obviamente, es venir a España, igual que al primer ministro de Marruecos también le gusta venir a España. Se manipula a estos chavales para servir a una causa política, sin importar que puedan morir, quedarse ciegos o sufrir cualquier desgracia. Tenemos un vecino al que hay que entender y saber manejar; la situación es compleja", ha advertido el experto.

"Llevamos años sin una frontera efectiva en Melilla. La frontera de Ceuta y Melilla, en realidad, no existe: su violación depende únicamente de la voluntad de Marruecos. Basta con recordar las imágenes de guardias civiles y policías grabando cómo entraban cientos de personas. Una frontera no es solo una cuestión física; es un límite jurídico, moral y político. Cuando se puede cruzar con total impunidad, al final la conclusión es que esa frontera deja de existir. Y un Estado se define, precisamente, por un territorio con fronteras", ha lamentado Enrique Navarro.

"En esa situación, Marruecos, que tiene todo el interés del mundo en mantener ese statu quo, juega con España, como un yo-yo: ahora tira y ahora recoge, esperando obtener algo a cambio. Es una dinámica que venimos viendo desde hace años".

"Creo que Mohamed VI está más preocupado por otras cuestiones que por Ceuta y Melilla. Para él, tanto las ciudades autónomas como los jóvenes que saltan la frontera son instrumentos al servicio de sus intereses. Es una herramienta de presión enorme. Cada vez que España adopta una posición que no gusta a Rabat, la respuesta puede ser una nueva crisis migratoria. Lo que podemos esperar es que esto vuelva a ocurrir porque pueden hacerlo cuando quieran".

"La españolidad de ambas ciudades depende, en buena medida, de la voluntad de Marruecos. Si algún día decidieran movilizar a 60.000, 100.000 o 200.000 personas, como ocurrió con la Marcha Verde de 1975, España se enfrentaría a una situación de enorme debilidad e incertidumbre. Y eso es algo que, a juicio de quien interviene, debería empezar a cambiar", ha concluido Navarro.