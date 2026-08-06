España, al borde de los 50 millones de habitantes: colombianos, venezolanos y marroquíes lideran las nuevas llegadas

España continúa aumentando su población y se acerca ya a la barrera de los 50 millones de habitantes. El país alcanzó los 49.801.559 residentes a 1 de julio de 2026, después de sumar 104.178 personas durante el segundo trimestre del año, según la Estadística Continua de Población (ECP) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra supone el máximo de la serie histórica y eleva en 444.205 personas el crecimiento estimado de la población durante el último año. Sin embargo, el aumento no responde a un incremento de la población nacida en España, que volvió a reducirse durante el trimestre, sino al crecimiento de quienes nacieron fuera del país.

En concreto, España contaba a 1 de julio con 10.291.807 personas nacidas en el extranjero. La cifra es considerablemente superior a los 7.437.543 residentes de nacionalidad extranjera, una diferencia que el INE atribuye a los procesos de adquisición de la nacionalidad española por parte de personas nacidas fuera de España.

Los extranjeros aportan el crecimiento

Durante el segundo trimestre, el número de personas con nacionalidad extranjera aumentó en 87.197, hasta alcanzar los 7,44 millones. En paralelo, la población con nacionalidad española creció en 16.981 personas.

Dentro de este último grupo, no obstante, se produjo una evolución diferente según el lugar de nacimiento. Los españoles nacidos en España descendieron en 20.367 personas, mientras que los españoles nacidos en el extranjero aumentaron en 37.348. En este sentido, la natalidad en España continúa cayendo en picado.

En el caso de los extranjeros, el incremento también se concentró principalmente entre quienes nacieron fuera de España: aumentaron en 80.933 personas, frente a las 6.264 que nacieron en territorio español.

De esta forma, de los 104.178 nuevos residentes registrados durante el trimestre, la mayor parte corresponde al aumento de población nacida en el extranjero.

Colombia encabeza las nuevas llegadas

Los datos de migraciones exteriores del INE muestran además qué nacionalidades protagonizaron las principales llegadas a España entre abril y junio.

Los ciudadanos colombianos fueron los más numerosos, con unas 34.000 llegadas, seguidos por los venezolanos, con 23.300, y los marroquíes, con 21.100.

A continuación aparecen los nacionales de Ucrania, con 18.000 llegadas; Pakistán, con 16.800; Honduras, con 8.300; Italia, con 7.600; Brasil, con 7.200; Perú, con 6.700, y España —españoles que residían fuera y regresaron—, con 6.600.

Las salidas del país presentaron un orden diferente. Colombia también encabezó las emigraciones, con unas 11.500 salidas, seguida de Marruecos, con 10.900, y Venezuela, con 5.900.

El INE advierte de que estas cifras de migraciones son una primera estimación y que los datos definitivos se publicarán posteriormente en la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia.

Todas las comunidades aumentan su población

El crecimiento poblacional se extendió durante el segundo trimestre a todas las comunidades y ciudades autónomas. La Comunidad Valenciana registró el mayor incremento relativo, con un 0,43%, seguida de Baleares, con un 0,36%, y Asturias, con un 0,29%.

Por encima del crecimiento del conjunto de España también se situaron Ceuta, con un 0,29%, y Andalucía y País Vasco, ambas con un 0,28%.

En términos absolutos, el aumento nacional de población se produjo pese al descenso de las personas nacidas en España, consolidando así el peso de la población nacida en el extranjero en el crecimiento demográfico reciente.

El número de hogares también continuó aumentando y alcanzó los 19.874.860 a 1 de julio, 58.794 más que tres meses antes.