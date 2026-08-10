Bruselas, a la espera de que España solicite formalmente ayudas por Ceuta

Mientras la situación en Ceuta continúa siendo complicada pese a los mensajes de "normalidad" lanzados por el Gobierno, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha informado este lunes de los pasos dados por Europa ante esta crisis en su frontera sur.

Según ha señalado Brunner, ha abordado este lunes con Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) el apoyo "actual y futuro" que pueden prestar a España ante la crisis migratoria en Ceuta y ha reiterado la disposición de las agencias europeas a proporcionar toda la asistencia necesaria. Por el momento, el Gobierno no ha reclamado el apoyo de Frontex pese a los reiterados ofrecimientos europeos.

I was in touch again today with our agencies - @Frontex @Europol @EUAsylumAgency - to discuss ongoing and future support to Spain in response to developments in Ceuta. I thanked them for their very good work and continued readiness to provide all necessary support going forward. — Magnus Brunner (@magnusbrunner) August 10, 2026

"Hoy he vuelto a estar en contacto con nuestras agencias -Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la UE- para discutir el respaldo actual y futuro a España en respuesta a los acontecimientos en Ceuta", ha señalado en un mensaje en redes sociales, en el que ha agradecido su "muy buen trabajo" y su "disposición continua a proporcionar todo el apoyo necesario de aquí en adelante".

Fuentes comunitarias han confirmado este lunes a Europa Press que Bruselas está a la espera de que el Gobierno presente una solicitud formal para acceder a la financiación adicional -cuya cuantía aún no se ha determinado- que estudia conceder por la crisis en la ciudad autónoma, después de recibir la semana pasada una primera evaluación de necesidades de las autoridades españolas.

El Ejecutivo comunitario explicó el pasado jueves que este respaldo podría destinarse a financiar equipos y servicios para la gestión de fronteras, así como asistencia humanitaria y médica, y apuntó también a la posibilidad de canalizar parte del apoyo a través de las propias agencias europeas.