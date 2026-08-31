Hasta el BNG rechaza la gestión del Gobierno en Ceuta: "No está a la altura de lo que se está viviendo" Pedro Sánchez

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha negado este lunes su respaldo a la gestión del Gobierno de la invasión marroquí en Ceuta y ha asegurado que la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez a este respecto "no está a la altura de lo que se está viviendo".

Pontón ha comparecido en rueda de prensa en la sede de su partido en Santiago de Compostela (La Coruña) y, a preguntas de los medios, ha dicho que es "evidente" que el Gobierno "no puede contar" con el apoyo del BNG por su modo de proceder tras la entrada irregular desde Marruecos a Ceuta de decenas de miles de personas a finales del pasado mes de julio.

"No se están respetando las mínimas cuestiones de humanidad", ha denunciado la líder nacionalista gallega, que ha indicado que hay miles de personas afectadas por "una situación donde se está yendo en contra de los derechos humanos".

Asimismo, ha considerado "imposible de creer" que un movimiento migratorio de tal magnitud "se pudiera hacer sin la colaboración de Marruecos" y ha subrayado que desconoce por qué el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "puede querer exculpar" a este país de lo acontecido en Ceuta y que tendrá que explicarlo cuando comparezca en el Congreso de los Diputados.