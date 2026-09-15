De Barcelona a Ceuta, la ciudad mártir

De Barcelona se habla menos últimamente porque los temas catalanes en general cansan un poco —el efecto de la década del Procés— y porque la corrupción sanchista y la traición a los ceutíes son asuntos de un calado mucho mayor. Además, la capital de Cataluña ya está perdida para la causa de la más mínima humanidad. Sin embargo, los sucesos en Barcelona siguen siendo extraordinarios. Continúan los tiroteos, los tráficos de armas y estupefacientes son negocios boyantes, los navajazos han dejado de ser noticia porque se registran a decenas por día y se han introducido nuevas especialidades como los secuestros exprés. Por añadidura, la ciudad hiede a ácido úrico, el agua del grifo sabe a rayos y las aceras están llenas de cagadas de perro y también humanas. Lo normal.

La novedad es que el crimen se expande y ha cruzado la Diagonal, que hasta hace unos meses era una de las fronteras terrestres más impenetrables del mundo. La famosa avenida separa dos continentes, por no decir dos planetas. En la parte alta, un mundo limpio, seguro, previsible y moderadamente rico, grandes fortunas pero sin pasarse. A estas alturas, todas heredadas. Mucha discreción y mucha tontería. Los terapeutas de familia se forran. Un ejército de porteros controla que todo esté en orden. Huele bien y se respira mejor. Las aceras están limpias, hay jardines y todo rezuma lujo.

De la Diagonal para abajo todo es objetivamente peor y la ciudad entraña ciertos riesgos que los habitantes de la Barcelona del Norte evitan en la medida de sus posibilidades, que son extraordinarias. Algunos aventureros se pierden de vez en cuando por esa Barcelona en la que el Ensanche se ha convertido en una especie de tierra en disputa entre la clase media venida a menos, los turistas, los expats y la delincuencia. De la Gran Vía para abajo, un laberinto confuso catalogado más o menos como una "no-go zone" en las guías turísticas. Aún así, hay gente que sin tener nada concreto que hacer frecuenta esas calles, público local sin complejos, turistas sin información, descuideros, pícaros, traficantes en patinete y mucho personal con camisetas del Barça y de Argentina.

La cuestión es que la parte alta de Barcelona viene siendo noticia por sucesos como el de un extraño sujeto que se pasea en pelotas por los rellanos de edificios de lujo mientras suelta improperios y amenazas contra el vecindario. El tipo actúa de noche. Muchas de esas fincas de lujo han vendido o alquilado la vivienda del portero, de modo que el hombre de la bata azul ya no vive en la casa. Así pasa lo que pasa. El caso es que el nudista zumbado del Turó Park —la zona en la que ha sido detectado— ha logrado escapar de los Mossos después de haber actuado en media docena de edificios. Poca broma con estas historias. También se busca a un sujeto que habría sobado a una niña aprovechando un descuido de la madre. Y es noticia local las angustias de unos vecinos que conviven con una especie de narcopiso en la calle Muntaner propiedad de un abogado de buena familia caído en el infierno de las adicciones. El inmueble está entre las calles de Mallorca y Provenza, a pocas manzanas del río Mara de la Diagonal.

En otros tiempos más seguros, el crimen no superaba la Gran Vía, una zanja que en las mejores épocas de Barcelona tenía dos plazas de toros en activo, las Arenas y la Monumental. Ahora, el Ensanche no es lo que era, pero tampoco ha tocado fondo. Lleva camino, eso sí, porque la delincuencia prospera y más allá de la Diagonal los botines son mucho mayores. Si no fuera por la seguridad privada —porteros al margen—, aquello sería ya el nuevo Raval.

En cualquier caso, lo que no pasa todavía en ningún lugar de Barcelona es lo que ocurre a cada momento en Ceuta. Es verdad que en Cataluña tampoco hay Estado o lo poco que queda tiene la orden de confundirse en el paisaje, pero a la luz del día y en una parte de la Ciudad Condal se puede andar con altas posibilidades de no sufrir ningún incidente inesperado e inmerecido. Hay mangantes, violadores, yihadistas, allanadores, traficantes, sicarios, 'relojeros', peristas, proxenetas y lo peor de cada casa, pero en una proporción infinitamente menor que el uno por uno —como mínimo— de Ceuta y sin que las autoridades, del tipo que sea, hayan hecho un alarde de felonía tan mayúsculo como el de Pedro Sánchez, Grande-Marlaska, Margarita Robles y demás.

El golpe de Estado del 17 en Cataluña no tiene nada que ver con la invasión en Ceuta. Se parecen en detalles como que ambos episodios estaban cantados, pero la naturaleza del enemigo los hace incomparables. Si Marruecos hubiera desembarcado cien mil "migrantes" en Barcelona en 2017 habría reventado Cataluña. Sin embargo, Ceuta resiste, sus ciudadanos aguantan el ataque del reino alauita sin ayuda de ningún tipo y con un Gobierno decididamente sometido a los dictados de Marruecos. Son unos auténticos héroes. Ir a trabajar cada mañana es una proeza. Llevar a los niños al colegio, una gesta. Ya les gustaría a los ceutíes que la armada Piolín y sus cinco mil "piolines" acudieran al rescate. Pero ni eso. Ceuta, la ciudad mártir y la ciudad traicionada.