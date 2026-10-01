Junts tumbará los decretos de Vivienda de Sánchez

Los dos decretos de Vivienda apresuradamente redactados y aprobados por el caso Maricarmen recibirán el rechazo de Junts, cuyos votos eran decisivos para que saliera adelante al menos el primero de ellos, el que había recabado el apoyo de todos los socios de Sánchez, incluidos el PNV y Coalición Canaria. El segundo decreto, publicado este jueves y que contemplaba que el propietario tuviera que indemnizar al inquilino por no renovar el contrato, no contó desde el primer momento con los apoyos suficientes.

Bastaba la abstención para la aprobación de la norma, pero Junts ha dicho no: tras una reunión de la Ejecutiva Nacional del partido, la formación separatista ha anunciado que ha dado orden a su grupo parlamentario de "reclamar la retirada del Real Decreto-ley 26/2026 e inste al Gobierno español a elaborar inmediatamente un nuevo texto que empiece a revertir la grave situación de la vivienda".

La decisión, según fuentes del partido, se ha tomado "por unanimidad" y desde la dirección han transmitido que si el Gobierno no los retira y la votación se mantiene, sus diputados votarán en contra.

La formación señala que "tan pronto como este nuevo texto esté listo", pedirá la convocatoria de un nuevo Consejo de Ministros "para aprobarlo mediante un nuevo real decreto ley". "En estas condiciones, Junts per Catalunya le dará su voto favorable", anuncia.

En la nota difundida esta noche, Junts señala que tras analizar el texto han "constatado" que "muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario del que pretenden: reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán aún más el acceso a la vivienda de las personas con menor capacidad económica. Con menos oferta, los inquilinos tendrán que competir entre ellos por un número cada vez más reducido de viviendas".

"Expropiación" del ahorro

El partido también alega que el decreto "no frena a los fondos buitre": "Con el redactado actual, estas entidades podrán seguir adquiriendo viviendas y promoviendo desahucios de inquilinos vulnerables". Sobre éstos, apunta que no se resuelve adecuadamente su protección "porque no se garantiza el pago por parte de la Administración".

Junts denuncia, además, que "determinadas medidas suponen la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones de familias".

Y señala que "buena parte de las viviendas que acaben saliendo del mercado de alquiler para ponerse a la venta difícilmente serán accesibles para la clase media y trabajadora, mientras que los compradores con más capacidad económica dispondrán de más opciones para adquirirlas".

"Una norma que pretendía proteger el acceso a la vivienda acabará haciendo más difícil encontrar un piso, más difícil pagarlo y más difícil acceder a él para las familias de clase media y trabajadora", sentencia el partido de Carles Puigdemont, que asesta así un durísimo golpe al Gobierno de Pedro Sánchez tras meses de varapalos parlamentarios.