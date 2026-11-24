Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza el temor creciente al pucherazo en las próximas elecciones del 29-N.

Temor creciente al pucherazo

A menos de una semana de las elecciones crece el temor a un "pucherazo" a través del voto de "los nietos". Dos diarios de tirada nacional coinciden en denunciar, a 48 horas de que finalice el plazo para el voto en urna, el caos que se está viviendo en los consulados y en las embajadas. El Mundo habla de "Largas colas y urnas de cartón para "nietos" en Buenos Aires y Caracas". Señalan que la ley- la disposición añadida por Sofía Puente- "ha animado el voto; hay mucha más gente que en 2023". Señalan que en Argentina "derivan a una sala aparte a las personas que tienen el voto suspendido" y esas papeletas se depositan en "cajas extra" marcadas con las siglas "AUTO TS-LMD" que aluden al auto del "Tribunal Supremo acerca de la Ley de Memoria Democrática".

Las "cajas de cartón" en los consulados alimentan los temores al pucherazo 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/zqhXxgZSs0 — esRadio (@esRadio) November 24, 2026

Esas cajas supuestamente "se sellan y certifican" y sus votos no podrán ser recontados hasta que el TS decida si revoca la suspensión del derecho a voto o no. ABC, por su parte, señala que el "caos" afecta a los "nacionalizados" y también a los "residentes en el extranjero". Este periódico se hace eco de la denuncia que venimos haciendo en este programa desde hace semanas: las papeletas que siguen sin llegar a los domicilios. Las sospechas de "pucherazo" se agudizan porque muchos votantes que han solicitado ejercer su derecho por correo han recibido la documentación incompleta, faltan papeletas, las tarjetas censales presentan errores. Hay constancia de inmigrantes censados en lugares en los que no han residido jamás y familiares de fallecidos que están inscritos para que acudan a las urnas. Y en este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pone en duda, en Público, que la derecha vaya a aceptar el resultado de las elecciones: "No estoy seguro de si PP y Vox van a aceptar el veredicto de las urnas".

Último servicio de Tezanos a Sánchez

La campaña de Pedro Sánchez alude a la posibilidad de una "remontada" pero, como destaca David Jiménez Torres "a la vez, celebra las encuestas del CIS que le dan mayorías superlativas" de modo que la pregunta es evidente: "Si Tezanos tiene razón, ¿qué hay que remontar?". La última encuesta concede al PSOE un 34,4% de apoyos frente al 24,7% del PP: casi 10 puntos de ventaja en clara contradicción con los sondeos realizados por las empresas privadas. Del estudio se extraen otros datos llamativos. En las pasadas elecciones generales, las del año 2023, Pedro Sánchez obtuvo un 31,7% de los votos, sin embargo, hasta un 39,8% de los encuestados por Tezanos recuerdan haber votado a Sánchez aquel día. Curiosa memoria. Chapu Apaolaza y el editorialista de Libertad Digital coinciden en dar por hecho que estamos ante "el último CIS de Tezanos". Dice La Razón que "su misión ha sido fabricar con las encuestas una historia paralela siempre de éxito del líder y alimentar un estado de ánimo favorable" y llega a acusarle directamente de "malversación". El PP ya ha dicho que le destituirá si gobierna. Pero la colonización de las instituciones no toca a su fin porque, como cuenta Miguel Ángel Pérez en LD, "Bolaños ha colocado a jueces y fiscales afines en la Comisión de Justicia que asesora sobre las leyes días antes del 29-N". Los nuevos nombramientos, como señalan fuentes jurídicas "han provocado una gran indignación en el mundo judicial".

Felipe González se distancia del sanchismo

La respuesta del expresidente a Bono, que el fin de semana le pidió no hiciera "el tonto" y votara a Pedro Sánchez porque "el PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE", ha sido magistral. Según González, el exministro de Defensa le pide que vote al Partido Socialista "pro bono" que en latín significa "para el bien público". Es evidente que el expresidente lo utiliza con sarcasmo, como guiño a las supuestas prácticas lobistas de Bono. Destaca La Razón que "representa una especie de señor Lobo al servicio de un PSOE que le ha proporcionado cobertura a sus sustanciosos negocios en tres continentes". Escribe David Mejía en El Mundo que "Diría, con solemnidad, que está dispuesto a pasar por traidor ante su partido por seguir siendo fiel a sus principios. Pero quizá sea más sencillo: Felipe prefiere pasar por facha a pasar por imbécil". No es lo que piensa la veintena de exministros de Zapatero que apoyan a Sánchez y alertan "de un pacto PP-Vox". Entre ellos, por no molestar en campaña, no está el expresidente, alejado de los focos y de los destellos de sus joyas. Eso sí, González también es capaz de tirar la piedra y esconder la mano. Es lo que ha hecho al decir que "si explicara en público por qué no puede ayudar a Sánchez, perdería 'millones de votos'".

Mientras tanto, sus socios luchan contra su desaparición. Y el mundo de "la ceja" se cambia de bando. Hasta 200 personajes del mundo de la cultura han firmado un manifiesto en el que piden el voto para el Frente Amplio de Ada Colau con el lema "Es la hora de redistribuir la riqueza". Lo curioso es que entre los firmantes está el actor Javier Bardem que vive junto a su pareja, Penélope Cruz, en una urbanización privada, tienen alquilado un piso de 300 metros cuadrados frente al Retiro, según publicó El Debate y alguna que otra propiedad en el extranjero. Simbólica también la firma de Rosa Montero que en las elecciones de 2019 hizo campaña por Pedro Sánchez.

Vozpópuli destapa la reunión en la que se fraguó el viraje de Sánchez sobre el Sáhara

Vozpópuli desvela una de las incógnitas de los gobiernos de Sánchez relacionada con el cambio de postura de Sánchez respecto al Sáhara. Cuenta Isaac Blasco que el viraje del presidente se pactó en una reunión secreta en Nueva York en la que participaron un emisario de Mohamed VI y el ministro Albares, pocos meses después del nombramiento, en julio de 2021. El emisario del rey alauí era Ahdemed Charai, interesado en sortear las vías oficiales que representaban Grande-Marlaska (Interior), Robles (Defensa) y Arancha González Laya, en aquel momento al frente de Asuntos Exteriores. Señala Blasco que Rabat recurrió a Ábalos para convencer al Gobierno español de que se creara un Alto Comisionado que canalizara las relaciones bilaterales tras la polémica surgida por la atención en un hospital de La Rioja al líder del Frente Polisario, Brahim Gali.

Plus Ultra y Air Europa cercan al Gobierno

"Plus Ultra se asoma a la quiebra sin haber devuelto al Estado los 53 millones del rescate", titula ABC. La aerolínea fue rescatada por el Gobierno, a través de la SEPI, en pandemia con un préstamo participativo de 34 millones y otro crédito de 19 millones después de considerarla "empresa estratégica" a pesar de disponer solo de un avión. Su actual situación- solicitó hace dos semanas el pre-concurso de acreedores, anunció un ERE y ahora confirma que deja de operar todos sus vuelos- pone en duda el cobro de dicho rescate. Ahora, como dice El País, será la propia SEPI quien deberá decidir si rescata de nuevo a Plus Ultra o, por el contrario, la deja caer.

La noticia coincide con la publicación en El Mundo de un email remitido por el entonces director de Relaciones con la Unión Europea en la SEPI, Juan Pedro Marín, en el que se oponía- en el año 2020- a que se troceara la ayuda de 475 millones de euros concedida a la otra compañía aérea rescatada, Air Europa, "para evitar su notificación preceptiva a Bruselas". En el correo, Marín advertía a la Comisión Europea de la existencia de una «triquiñuela» en el diseño del rescate para "eludir su escrutinio". La vicepresidenta Sara Aagesen, que formaba parte del Consejo Gestor que aprobó la ayuda, dijo ayer al juez que no recuerda los detalles.