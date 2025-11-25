La Junta desmonta las críticas del PSOE sobre Navalmoral: todo depende de Almaraz

La Junta de Extremadura reta al candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, a defender el retraso del cierre de la central nuclear de Almaraz ante Pedro Sánchez con la misma intensidad con la que defiende proyectos industriales como la gigafactoría de baterías de Navalmoral de la Mata, cuyo desarrollo depende en buena medida de la energía que produce la central.

Así lo ha defendido la portavoz del Gobierno extremeño, Elena Manzano, después de que el líder del PSOE extremeño haya acusado al Ejecutivo de María Guardiola de paralizar el citado proyecto de Navalmoral. Un proyecto que según Gallardo recuperará en caso de ganar las elecciones del 21 de diciembre.

"Si de verdad le interesan los distintos proyectos que van a venir", ha señalado Manzano, "que son muchos porque esas empresas confían en el Gobierno de la presidenta María Guardiola, le digamos alto y claro sobre todos y cada uno de esos proyectos que vamos a seguir contando con la energía que necesitan, que vamos a seguir contando con Almaraz", porque asegura que todo está relacionado.

Es por ello por lo que Manzano ha insistido a Miguel Ángel Gallardo para que fuerce a Pedro Sánchez para que confirme de una vez si va a mantener abierta la central nuclear. Una central que según Manzano va a permitir seguir propiciando "crecimiento económico" a la comunidad autónoma y de la que viven 4.000 familias directamente.

Manzano exige certezas a Sánchez

Sobre la posible aprobación de la implicación de la Sociedad Española de Participación Industrial, la SEPI, en la ampliación de la fábrica de diamantes sintéticos de Trujillo, Manzano exige "certezas" al Ejecutivo central para una comunidad autónoma que está "cansada de anuncios" que después no se llevan a la práctica.