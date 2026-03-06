María Guardiola fracasa en la segunda votación de investidura en Extremadura tras el 'no' de Vox

Este viernes, a las 14:00 horas, se ha celebrado en la Asamblea de Extremadura el segundo debate de investidura de María Guardiola, presidenta en funciones y candidata del PP. La votación ha terminado con un resultado negativo: Vox ha mantenido su "no" y la candidata no ha conseguido la mayoría simple necesaria para ser investida, consolidando el bloqueo político en la región.

En su intervención ante la Asamblea, Guardiola ha afirmado: "Yo no he subido a esta tribuna a imponer, he subido a proponer y voy a seguir haciéndolo".

La candidata del PP ha defendido su modelo de gobierno, explicando que se trata de "la continuación ampliada y más ambiciosa de un modelo que está dando sus frutos y que necesita estabilidad para consolidarse. Un modelo que está basado en la bajada de impuestos, en la simplificación administrativa, en la defensa de nuestros servicios públicos y en la exigencia de un trato justo por parte del Gobierno de España, con las infraestructuras que nos merecemos, que sean dignas, con respeto a nuestro campo".

Además, Guardiola ha añadido: "Vuelvo a ofrecer compromiso, honestidad, transparencia y diálogo. Ofrezco un gobierno que tenga las puertas abiertas al examen minucioso, a la crítica, porque esta es la manera de fortalecer nuestra democracia. Ofrezco un modelo que funciona y que ambiciona muchísimo más ir más lejos".

Las críticas del PSOE

En su turno de réplica, el PSOE ha criticado duramente la candidatura de Guardiola, señalando que se ha quedado "arrecida y sin mayoría absoluta" y en un estado de bloqueo que ha perjudicado a Extremadura. La formación ha calificado la iniciativa de Guardiola como un "capricho electoral que está afectando la imagen de la región" y ha tachado su intervención anterior de "agresiva, riñendo a la oposición".

Desde Vox han destacado su negativa a facilitar la investidura, afirmando: "Quiero creer que usted quiere un cambio de verdad para Extremadura y que hace un acto de fe. Nosotros no vamos a fallar ni a nuestros votantes ni a los suyos".

Óscar Fernández, portavoz de Vox, ha insistido en que su partido busca negociar "paso a paso, proyecto por proyecto y presupuesto por presupuesto. Después de eso, será él quien". También han subrayado su rechazo a la inmigración ilegal y han criticado la relación con el PSOE: "No vamos ni a por billetes de 500 euros porque nos los roban". Vox ha considerado además que la estrategia de Guardiola ha sido "suicida" y la ha calificado de "marioneta de Génova".

María Guardiola ha querido lanzar un mensaje de cierre, apelando a la responsabilidad y al diálogo: "Deberíamos dejar de lado los reproches y la culpa porque tenemos que cambiarlo por más trabajo, el objetivo de todos debe ser cuanto antes estabilidad a una región que lo está pidiendo a gritos". La candidata ha subrayado además que "España está viviendo un momento de decadencia institucional y política y no podemos hacer que las regiones estemos sometidas al chantaje y a la parálisis constante. Tenemos que trabajar en ofrecer un gobierno fuerte y estable".