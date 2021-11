Elorza y varios diputados de Podemos rompen la disciplina de voto y no apoyan a Arnaldo

Si no hay sorpresas, por ninguna de las dos partes, 243 diputados (120 del PSOE, 88 del PP, 1 de Foro Asturias y 34 de Podemos) tendrían que ratificar los nombramientos de Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán para el Constitucional. El margen es amplio, se necesitaría que se cayesen 33 votos, para que se frustrase uno de los nombramientos, pero las críticas en las últimas horas contra el conservador Enrique Arnaldo, han convertido en real la amenaza de varios diputados con romper la disciplina de voto. A ello ayuda una votación que es "secreta y telemática"

El primero de ellos en anunciar que ha roto la disciplina de voto ha sido el diputado del PSOE, Odón Elorza. En un mensaje en Twitter afirma que lo ha hecho "tras una reunión con la dirección en la que ha explicado su posición". El exalcalde de San Sebastián dice que "no ha apoyado a Arnaldo en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones".

El cambio se produce pese a que el PSOE ha intensificado la presión sobre sus representantes. El voto es secreto y telemático pero les exigirá que les remitan un comprobante. Se trata de un PDF que se genera automáticamente con cada votación. Ahí se puede leer quién es el diputado, cuándo ha votado y, en la última página, el sentido de su voto.

Fuentes del Grupo Parlamentario Socialista afirman que no les interesa saber qué han votado, sólo si han ejercido su derecho al voto y lo enmarcan en la normalidad de una elección telemática. Incluso afirman que pueden tapar el sentido del voto pero, a nadie se le escapa, que cualquier diputado que oculte los nombramientos será sospechoso de haber roto la disciplina interna.

La mayoría de los diputados ya ha optado por remitir el PDF íntegro, donde se podrá ver a quién ha votado. Desde esta pasada noche y hasta las 13:00 de este jueves, los diputados han podido votar en la plataforma telemática. Los diputados han tenido que escribir el nombre de cada uno de los candidatos propuestos por el pacto entre el PSOE y PP.

Podemos, sin control

En Podemos afirman que no controlarán a sus diputados, ni les pedirán comprobantes. Hay dos diputadas que han dejado caer que podrían votar en contra de Arnaldo, son Gloria Elizo y Meri Pita que ,a su llegada al Congreso, afirmaba que se trataba "de una cuestión ética". En Unidas Podemos están optando por persuadir a sus diputados. Les recuerdan que hay votaciones pendientes en el Constitucional, como la del aborto, y que, si fracasa esta votación, la mayoría conservadora actual podría derogarla.

Los socialistas creen que, aunque algún diputado de Podemos se caiga, ellos votarán en bloque y permitirán que salgan adelante los nombramientos. El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, era contundente a su llegada al Congreso: "nosotros cumplimos con los acuerdos y somos responsables de cumplir los acuerdos".

En el PSOE no quieren frustrar los nombramientos, quieren respetar el pacto con el PP aunque varios diputados no ocultan que no les gusta el candidato propuesto por el PP, Enrique Arnaldo, incluso algunos, como Odón Elorza, afirman que votarán "con la nariz tapada". Desde el PP, Pablo Montesinos, les respondía: "¿Se taparon la nariz cuando sus formaciones políticas han pactado con Bildu?".