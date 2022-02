La Moncloa niega cualquier implicación pese a la insistencia del PP en vincularlos con el origen del dossier sobre el hermano de la presidenta madrileña. "Si el Gobierno hubiera tenido cualquier conocimiento de alguna irregularidad con carácter delictivo, lo habría puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la Justicia", decía la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.

Pero las dos versiones del PP les vinculan en el origen. Según Isabel Díaz Ayuso, el propio Pablo Casado le dijo en Génova que el informe provenía de La Moncloa. El presidente del PP reconocía esta mañana en una entrevista que el documento, con datos oficiales, venía de una Administración, pero evitaba vincularlo con el Gobierno, y aseguraba que en él había datos confidenciales, como datos bancarios, al que sólo podría acceder Hacienda. "No deja de ser curioso que el argumento de autoridad que usan ambas partes sea La Moncloa", bromeaba Rodríguez tras calificar el enfrentamiento del PP de "espectáculo".

"Que no nos usen, que no nos metan en su lío. El Gobierno no tiene nada que ver", insistía la portavoz tras la rueda de prensa de un consejo de ministros extraordinario para aprobar una Ley de Ciencia. "Supongo que el señor Casado habrá acudido a la Fiscalía. La Fiscalía no actúa a no ser que no tenga contacto de los hechos", añadía sobre las acusaciones del presidente del PP a Ayuso de "tráfico de influencias".

"No tiene ni pies ni cabeza", respondía Pedro Sánchez desde Bruselas en una rueda de prensa. "Que no nos utilicen. Tratan de distraer la tensión y no responder a las acusaciones de corrupción", añadía el presidente del Gobierno que confesaba que "no es un debate edificante" mientras pedía "ser respetuoso con las crisis internas de los partidos".

Fuentes del Gobierno desmienten también a Casado que esta mañana afirmó que llegó a llamar al ministro, Félix Bolaños, para tratar de confirmar la veracidad de las informaciones que le habían llegado. "Que no nos usen como coartada", añaden y no dudan en calificar todo de "cortina de humo". En La Moncloa se justifican en los casi nulos contactos que hay entre el Ejecutivo y el líder de la oposición

Defienden la legalidad de sus contratos

El Gobierno eliminó durante lo peor de la pandemia los concursos para adjudicar material sanitario. El Ejecutivo defiende que ellos no inflaron los precios y que todo estuvo dentro de la legalidad. "El conjunto de las Administraciones trabajaron en un momento de dificultad para garantizar los suministros básicos que permitieran al sistema de salud protegernos del virus", añadía Rodríguez.

"Un asunto turbio como éste, en el contexto de una guerra interna de un partido, no puede cuestionar la actitud ejemplar de la sociedad española", añadía la ministra de Política Territorial. Pese a que hay contratos de empresas que pasaron de ingresar de 0 a 53 millones, gracias a la importación de mascarillas para el Ministerio de Transportes, durante lo peor de la pandemia.