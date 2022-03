Sánchez rectifica y anuncia que entregará "material militar ofensivo" a Ucrania

Tras varios días vacilando, España entregará armas de manera directa a la "resistencia ucraniana", según ha anunciado Pedro Sánchez, en su comparecencia a petición propia en el Congreso para informar de la invasión de Ucrania.

El presidente del Gobierno ha defendido que cree que lo mejor son "acciones coordinadas y no un sumatorio" , en referencia al Fondo Europeo para la Paz con 400 millones para comprar armas. La rectificación de Sánchez viene tras comprobar que "hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del Gobierno y para el Gobierno de España, lo más importante es la unidad de todos".

El anuncio de Sánchez, a diferencia de la de otros países, todavía no se ha detallado con una lista de armas que se entregarán. "El compromiso es el de entregar toda la ayuda posible", añade Sánchez quien asegura que "el no a la guerra de Irak es hoy el no a la guerra de Putin".

