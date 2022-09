Pitada a Sánchez en Sevilla a pesar de blindar con afines su primer acto de autobombo con ciudadanos

El pasado lunes, Pilar Alegría anunció que Pedro Sánchez iniciaría este mismo sábado una gira por España que, bajo el lema "El Gobierno de la gente", pretendía acercarse a los ciudadanos para tratar de explicarles de tú a tú todas las medidas del Ejecutivo. Una campaña de autobombo que no pretende otra cosa que tratar de acallar las críticas a su gestión en un inicio de curso marcado por una inflación desbocada y una crisis energética sin precedentes.

Sabedores del malestar de buena parte de la población, el PSOE había decidido blindar su primer acto, convocándolo en un recinto privado de una comunidad de propietarios de Sevilla liderada por un socialista. Sin embargo, eso no ha impedido que el presidente del Gobierno haya sido recibido con abucheos.

"Han demostrado tener pulmones", decía Sánchez al inicio de su comparecencia, mientras los pitos que un nutrido grupo de ciudadanos le propinaba a lo lejos se colaban en su particular acto de propaganda. "No nos van a callar, no nos van a esconder", prometía el presidente, antes de iniciar un discurso en el que lo único que ha hecho ha sido achacar todos los problemas de los que adolece España a la guerra de Ucrania.

Ya a su llegada, en las calles de Sevilla, los suyos habían tenido que esforzarse con gritos de "¡Presidente, presidente!" para tapar los de todos aquellos que le recibían al grito de "¡Fuera!" y con pancartas con lemas como "Que te vote Txapote". Una vez dentro del recinto, y a pesar de los pitos que se escuchaban de fondo, el PSOE ha tratado de recuperar el control, permitiendo únicamente cuatro preguntas de cuatro personas que se declaraban abiertamente socialistas.

Las próximas paradas de su gira

Lo sucedido este sábado demuestra que el Gobierno es perfectamente consciente del riesgo que supone sacar a Pedro Sánchez de gira en un momento de crisis económica como el actual, por lo que es de esperar que el resto de los actos estén igualmente blindados. En total, Ferraz ha organizado 30 salidas para que tanto el presidente como los ministros pisen la calle y salgan de las cuatro paredes de la Moncloa para explicar las medidas que han ido tomando en los últimos años. La siguiente parada será en Toledo el 9 de septiembre, aunque este mismo lunes Sánchez ha organizado en Moncloa un acto abierto a medio centenar de ciudadanos para dar el pistoletazo de salida al curso político.

La Secretaría de Estado de Comunicación lo vende como un evento "inédito". Sin embargo, lo cierto es que poco o nada se sabe de los criterios con los que su gabinete ha seleccionado a los elegidos. Lo único que ha trascendido es que todos ellos forman parte de las 250.000 personas que han escrito al presidente desde que asumió el cargo en 2018 y que sólo seis de ellos podrán tomar la palabra para expresar sus inquietudes. Sin embargo, según publica ABC, parece que finalmente ninguno de ellos podrá formular una pregunta al presidente.