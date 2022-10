Los separatistas corrigen al Gobierno: "los números sí dan" para rebajar las penas por sedición

El Gobierno se ha abonado al mantra de que "los números no dan" para justificar que, a corto plazo, no pueden traer a la Cámara Baja su reforma para rebajar las condenas por el delito de sedición. El Ejecutivo, con la excusa de "equipararlo a otros países", tiene su proyecto escrito por el exministro Juan Carlos Campo en un cajón pese a que partidos como ERC han pasado de defender su abolición a posicionarse a favor de reducir las condenas.

Los socios no entienden la postura de La Moncloa y le corrigen: "los números dan" para una mayoría absoluta y sacar adelante esta modificación del Código Penal. Entre los separatistas creen que la excusa se debe "a una cuestión interna" y que les falta aplicar "pedagogía" ante sus votantes.

Algunos, como por ejemplo en el entorno de ERC, reconocen que "hay un intercambios de documentos desde hace 3 años" para reducir el delito de sedición. "La primera persona con la que se habla de todo esto es con Carmen Calvo", advierten en el grupo parlamentario donde ven con buenos ojos cualquier cambio.

Con discreción

Los socios prometen, a su manera, discreción. "No vamos a telegrafiar nada" pero también lanzan una advertencia ante posibles desmentidos del Gobierno: "no vamos a publicitar cosas que no son". Y una de esos asuntos que no ocultan es que están negociando la reforma del delito de sedición.

En el Gobierno, pese a recordar en cada ocasión que están a favor de la reforma, aseguran que "ahora mismo no se está hablando de ello" .Una manera de enfriar un cambio porque no quieren que se dé la impresión que están negociando Presupuestos por cambios en el Código penal.

Incluso este martes, la ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró en el Senado que "nunca habían dicho" que estaban trabajando en reducir las condenas por sedición a la mitad, pese a que la reforma que dejó escrita de su antecesor en el ministerio, Juan Carlos Campo, va en ese sentido.

Ley de vivienda, otra "prioridad"

Los separatistas mantendrán con discreción los contactos con el Gobierno. En ERC aseguran que, además de la sedición, también están negociando desbloquear la ley de vivienda, algo en lo que coinciden con Unidas Podemos. "Todo es prioritario", repiten mientras aseguran que "están centrados en la agenda social".

Las negociaciones entre los socios y el Gobierno para desbloquear la ley de vivienda se están llevando con cautela. Las están llevando el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. De las 866 enmiendas, ya han transaccionado más de 400 aunque todavía queda un arduo trabajo. En La Moncloa esperan finalizar los trabajos antes de final año para que llegue a pleno con la máxima brevedad.