La diputada de Vox apedreada en Sestao deja en evidencia al PSOE

El PSOE ha llevado este martes al Congreso una propuesta para condenar el asalto a las instituciones en Brasil que tenía por objetivo dejar en evidencia al PP y Vox pero que ha acabado volviéndose en su contra. Los dos partidos de la derecha han condenado los hechos pero han dejado en evidencia a la izquierda por no condenar la violencia cuando la ejercen "los suyos".

El diputado socialista Arnau Ramírez intentaba vincular a Vox con los hechos ocurridos en Brasil al asegurar que "su discurso" provoca este tipo de situaciones, al tiempo que señalaba al PP por "legitimarles". "¿Van a gobernar con Vox si se da el caso?", les preguntaba después de dar su respaldo al actual presidente de Brasil.

La respuesta se la daba la diputada de Vox Rocío de Meer, apedreada durante un acto del partido en Sestao y cuya agresión puso en duda el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, asegurando que la sangre que le brotaba de la cabeza era kétchup. "¿Por qué la doble vara de medir?, ¿por qué condenan lo ocurrido en Brasil y se callan con Cuba, Nicaragua o Venezuela?", les preguntaba la representante del partido de Abascal.

De Meer recordaba que, mientras el PSOE trae a la Cámara una propuesta para condenar el asalto a las instituciones de Brasil o de EEUU, gobiernan con "los que rodearon el Congreso de España", en referencia a Podemos. Discurso que pronunciaba mientras una diputada de ERC, María Carvalho, no dejaba de mostrar desde su escaño una fotografía de Santiago Abascal junto a Jair Bolsonaro, tras una intervención en la, a pesar de pertenecer a un partido golpista, intentaba aleccionar a Vox sobre qué son las garantías democráticas.

El ataque en Sestao

Al concluir su discurso, la diputada de Vox "contaba algo que nunca había contado hasta ahora en el Congreso", recordando el ataque que sufrió su partido en Sestao. "Los valientes son aquellos a los que ustedes les han robado la libertad", aseguraba en referencia a los acuerdos que lleva a cabo de forma habitual el PSOE con Bildu.

"Ustedes no me hicieron daño ni tengo miedo pero sí se lo hicieron a mi hija de tres años a la recuerdo con tres años, llorando, diciéndome no quiero que tengas sangre", ha explicado de forma abrupta porque el vicepresidente del Congreso, Félix Gómez de Celis, le ha cortado el micrófono al haber agotado el tiempo asignado a su grupo para la intervención.

La respuesta del PP

Después ha tomado la palabra la diputada del PP, Edurne Uriarte, que ha condenado también la violencia ejercida en Brasil pero, al igual que la representante de Vox, ha afeado a la izquierda su incoherencia por limitarse a criticarla sólo los ataques que llevan a cabo sus adversarios ideológicos, mientras guardan silencio cuando la ejercen quienes comparten sus ideas.

"Condenamos el asalto a las instituciones de Brasil pero también en España, ocurridos antes que en Brasil y EEUU", recordaba Uriarte que criticaba la "incoherencia democrática" de los socialistas, recordando también cómo el Gobierno de Pedro Sánchez ha indultado a los separatistas que dieron un golpe de Estado en España.

El portavoz de Bildu, Óscar Matute, intervenía para hablar de "la extrema derecha" o el "neoliberalismo", vinculándolos con la violencia. "Si la extrema derecha es al yunque, nosotros somos el martillo confrontativo", decía el dirigente de la formación proetarra, dando también lecciones de democracia como hiciera antes la de ERC.