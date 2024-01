Las 5 frases del Rey que han descompuesto a Sánchez

El Rey está en una situación difícil, pues está sujeto, como ya explicó Carlos Cuesta, a los designios del Gobierno, pues constitucionalmente está atado de pies y manos. Aún así, Felipe VI ha hecho un discurso muy acertado en el que ha defendido la unidad de España y ha puesto en valor la Constitución.

Entre las frases del Rey, destacan estas: "Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad". Dos estocadas clarísimas a la gestión y pactos de Pedro Sánchez.