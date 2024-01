Cazado el delegado del Gobierno en Madrid: esta es la denuncia por agresión sexual que niega

La Cadena Ser titula en un primer momento su información de la siguiente manera: "Ayuso se inventa agresiones sexuales a mujeres para vincularlo con la inmigración". Poco después matiza su titular: "Ayuso vincula migración con agresiones sexuales a mujeres en Alcalá que la Policía desconoce".

Es en este punto cuando interviene el delegado del Gobierno de Sánchez en Madrid. "En estos momentos, no hay abierta ninguna investigación", afirma tajante a la prensa. "Es de extrema gravedad mezclar migración con inseguridad", dice Francisco Martín a preguntas de los periodistas. "No tiene nada que ver con la realidad, ni con la objetiva ni con la subjetiva. Esos mensajes son dañinos, crean alarma y van en contra de la convivencia. Desde luego, condeno cualquier tipo de valoración en ese sentido porque, desde luego, tampoco está acreditada por los datos", añade. El País, por su parte, cita a una fuente "conocedora de los trabajos policiales" que asegura que "no hay ninguna denuncia, cero".

Martín fue claro en que no existían dichas denuncias, pero miente. El Programa de Cuesta ha tenido acceso a una de las denuncias interpuestas en la Policía Nacional y demuestran que el delegado del Gobierno en Madrid está brindando información falsa a los ciudadanos ocultando un problema del que su gobierno es responsable.