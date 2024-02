Álvarez de Toledo, tras un "enternecedor" ataque de Bolaños: "El PSOE es sólo un resto"

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Félix Bolaños respondió a la portavoz adjunta del grupo parlamento del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que le preguntó "qué van a hacer cuando los tribunales constaten que su brillantísima obra de ingeniería jurídica choca frontalmente contra la Constitución y el derecho europeo", en alusión a la ley de amnistía.

Álvarez de Toledo le instó a explicar por qué "tanta prisa, tanta urgencia y ahora piden una prórroga y supongo que luego otra, no me diga que el prófugo ya no se fía de ustedes, no me diga que empieza a intuir que le engañaron, que le prometieron impunidad total y resulta que en España hay jueces independientes, fiscales con criterio, una Constitución y el derecho europeo: es decir, que la amnistía podrá ser aprobada, pero no aplicada".

Cuando Bolaños trató de contraatacar con la información del PP y los indultos del final de la campaña, Álvarez de Toledo le reprochó que siga "con la letanía que fracasó en Galicia. Habla de mentiras, hipocresía, cinismo… ¿Usted, en serio?", dijo la diputada que apuntó "me enternece". Después, habló del pobre resultado socialista: "El señor Sánchez quiso montar un muro contra la derecha y le ha puesto una lápida a la izquierda. El PSOE es un partido bisagra. (…) Esto no ha hecho más que empezar. Prepárense para las europeas y prepárense para las generales. Deje de hablar de indultos: a usted no le va a indultar nadie. (…) El PSOE es ya sólo un resto".